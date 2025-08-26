اقترب مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، من العودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك تزامنًا مع اكتمال جاهزيته بعد أن أجرى جراحة مؤخرًا.

وخضع مروان عطية لجراحة الفتق خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى غياب اللاعب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية أوالتدريبات.

عودة مروان عطية

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن مروان عطية سيعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بعد اكتمال جاهزيته.

وقال المصدر ذاته: "الجراح الذي أجرى جراحة الفتق لمروان عطية منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المران بداية شهر سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلي".

وتابع المصدر: "مروان عطية يخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من التأهيل وخوسيه ريبييرو طلب تقريرًا عن حالته، حيث حيث يريد عودته في أقرب وقت ممكن".

مروان عطية في الموسم الماضي

شارك مروان عطية رفقة النادي الأهلي، خلال 41 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، وذلك بواقع 3507 دقيقة ونجح لاعب الوسط في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

