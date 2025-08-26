المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل الزمالك.. تغييران.. وفتوح أساسيا أمام فاركو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:05 م 26/08/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، التشكيل الذي يبدأ به أمام فاركو في مباراة تقام على ملعب السلام، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وتجنب الزمالك الهزيمة خلال أول ثلاث مباريات خاضها بالدوري المصري، محققًا 7 نقاط بالفوز على كل من سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت إلى جانب التعادل مع المقاولون العرب.

من جانبه، يبحث فاركو عن انتصار أول في الدوري المصري هذا الموسم، بعد نقطة وحيدة حصل عليها من التعادل أمام إنبي، قبل خسارتين على يد الأهلي وطلائع الجيش على الترتيب.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: خوان ألفينا، شيكوا بانزا، عدي الدباغ

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام فاركو: محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمود بنتايك، سيف جعفر، آدم كايد، محمد شحاتة، أحمد شريف وناصر منسي.

وأجرى فيريرا تغييرين في تشكيل الزمالك، ليبدأ فتوح ودونجا على حساب بنتايك وشحاتة.

وكان فيريرا استبعد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام فاركو، هم محمد السيد وعبد الحميد معالي وأحمد حمدي وسيف الجزيري وعمرو ناصر والمهدي سليمان ومحمود جهاد لأسباب فنية، وأحمد ربيع للإصابة.

يشار إلى أن الزمالك يملك فرصة الانقضاض على صدارة الدوري المصري هذا المساء، حال تفوقه على فاركو. (طالع الترتيب من هنا)

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو

