وضع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، فريقه بالمقدمة أمام فاركو، في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه نادي الزمالك نظيره فاركو، لحساب منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدوري المصري الممتاز، وتقام أحداث اللقاء على أرضية ملعب السلام.

شيكو يتقدم للزمالك

منح شيكو بانزا، فريق الزمالك الأفضلية أمام فاركو، في المباراة التي تجمعهما بالدوري، بعد أن سجل في شباك النادي السكندري بحلول الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وبدأت محاولة الزمالك للتسجيل مع انطلاق الشوط الثاني بالمباراة، لتنجح في الدقيقة 48 بعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الأبيض.

وأرسل خوان ألفينا كرة بينية في الرواق الأيمن لتصل إلى ناصر ماهر، الذي مرر عرضية أرضية، وجدها عدي الدباغ أمامه ليسددها في دفاعات فاركو.

وارتدت الكرة من دفاع فاركو، لتصل إلى شيكو بانزا، الذي وجد المرمى أمامه بدون حراسة، ليطلق تسديدة في الشباك الخالية، معلنًا تقدم الأبيض أمام فاركو.

ورفع شيكو بانزا سجله التهديفي مع الزمالك إلى هدفين، إذ نجح اللاعب الأنجولي في هز شباك مودرن سبورت، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري.

الزمالك يضع الصدارة صوب عينيه

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فاركو، مستغلًا تعثر الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة، من أجل الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

