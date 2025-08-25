المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل مع المحلة.. قناة الأهلي: رحيل ريبييرو غير مطروح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:30 م 26/08/2025
ريبييرو

خوسيه ريبييرو - مدرب الأهلي

نفت قناة الأهلي فكرة رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة من التعثرات التي طالت الفريق في الفترة الماضية.

وتعادل الأهلي مع غزل المحلة بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "رحيل ريبييرو؟ من قال ذلك، من قال إن لجنة التخطيط اجتمعت وقررت رحيل ريبييرو، مختار مختار رئيس اللجنة، ليس في القاهرة من الأساس، هذا الكلام غير حقيقي".

وأضاف: "لا يوجد أي تفكير في توجيه الشكر لريبييرو هذا غير مطروح من الأساس".

وكان الأهلي قد تعاقد مع ريبييرو قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ودعها الفريق الأحمر من دور المجموعات، بعد التعادل مع إنتر ميامي دون أهداف، والخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، ومن ثم التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4.

وخاض ريبييرو 6 مباريات مع الأهلي في جميع المسابقات انتصر في واحدة وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة أيضًا.

الأهلي بدأ الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ومن ثم غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة، وتعادل سلبيا مع المحلة في الجولة الرابعة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري شوبير غزل المحلة ريبييرو

أحدث الموضوعات

