هدف واحد يكفي.. الزمالك يتصدر الدوري المصري بالفوز على فاركو (صور)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:00 م 26/08/2025
واصل نادي الزمالك انتصاراته في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بالتفوق (1-0) على ضيفه فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب السلام ضمن الجولة الرابعة.

ويدين الزمالك بالفضل في النقاط الثلاث إلى الصفقات الجديدة التي أبرمها هذا الصيف، إذ سجل الأنجولي شيكو بانزا هدف فريق البلجيكي يانيك فيريرا الوحيد من متابعة لتسديدة الفلسطيني عدي الدباغ.

وبات الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري بـ10 نقاط، متقدمًا بنقطتين عن كل من المصري وبتروجيت.

من جانبه، استمرت معاناة فاركو هذا الموسم، إذ جمع فريق المدرب أحمد خطاب نقطة واحدة من التعادل مع إنبي قبل أن يخسر 3 مباريات متتالية أمام كل من الأهلي وطلائع الجيش والزمالك على الترتيب.

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة في الجولة الخامسة، الأحد 31 أغسطس.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: خوان ألفينا، شيكوا بانزا، عدي الدباغ

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام فاركو: محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمود بنتايك، سيف جعفر، آدم كايد، محمد شحاتة، أحمد شريف وناصر منسي.

وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تغييرين في تشكيل الزمالك، ليبدأ فتوح ودونجا على حساب بنتايك وشحاتة.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: بابا كار نداي، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل

الوسط: إسلام المزين، محمد سيد، أحمد البحراوي، محمد فخري

الهجوم: كريم الطيب، محمود فرحات

وضمت قائمة فاركو الاحتياطية أمام الزمالك: أحمد دعدور، أحمد فؤاد، ياسين الملاح، وليد مصطفى، محمد عز، يوسف عبد الحفيظ، سيف الإمام، الحسن بيني، ويحيى بوصقو.

وأجرى المدرب أحمد خطاب تغييرًا وحيدًا في تشكيل فاركو أمام الزمالك، ليدفع بالسنغالي الشاب بابا كار نداي بدلًا من مروان مجدي.

تفاصيل مباراة الزمالك وفاركو

وفي الدقيقة الخامسة، كاد حسام عبد المجيد يسجل من أول فرصة حقيقية للزمالك، لكن ضربته الرأسية مرت، لحسن حظ شيكا، بجانب القائم الأيمن لفاركو.

وهدد فاركو مرمى الزمالك في الدقيقة 12 إثر تسديدة مخادعة من الظهير السنغالي بابا كار نداي، ارتطمت في العارضة، قبل أن تبتعد عن منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة الزمالك السلبية على الكرة حتى صوب الفلسطيني عدي الدباغ تسديدة قوية في الدقيقة 36، مرت بعيدًا تمامًا عن مرمى فاركو.

ودخل الزمالك وفاركو إلى غرف الملابس بالتعادل دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الزمالك من تسجيل هدف عن طريق شيكو بانزا في الدقيقة 48، بعدما تابع اللاعب الأنجولي تسديدة عدي الدباغ التي ارتدت من أحد المدافعين، ليسكنها شباك فاركو بسهولة.

واصطدمت تسديدة عبد الله السعيد من ركلة ثابتة في الشباك الخارجية لمرمى فاركو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 61، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه السنغالي بابا كار نداي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الزمالك.

وأهدر ناصر منسي كرة سهلة في الدقيقة 74 بعد ضربة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لفاركو.

وفي الدقيقة 83، جرب عمر جابر حظه بالتصويب من مسافة بعيدة، لكن كرته ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، ليواصل الزمالك سيطرته على الدقائق الأخيرة التي غابت فيها الفرص عن فاركو.

وأضاع البديل أحمد شريف هدفًا محققًا في الدقيقة 90+1، بعدما سدد الكرة أعلى عارضة فاركو.

وفي الدقيقة 90+3، أهدر ناصر منسي فرصة غريبة، بعدما راوغ حارس فاركو، ليجد نفسه أمام شباك خالية، لكنه سدد الكرة في القائم الأيسر قبل أن تبتعد عن مرمى شيكا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو

