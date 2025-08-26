المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة وادي دجلة للإيقاف

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:18 م 26/08/2025
دونجا

نبيل عماد دونجا - لاعب الزمالك

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه نبيل عماد دونجا، عن مباراة وادي دجلة القادمة.

وانتصر الزمالك على فاركو مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحصل نبيل دونجا على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ليتأكد إيقافه عن المباراة القادمة ضد وادي دجلة.

ويلتقي الزمالك مع فريق وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك نبيل دونجا مع الزمالك في أول 4 مباريات، أما في الموسم الماضي لعب صاحب الـ29 عامًا 35 مباراة بواقع 2920 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

دونجا فاز مع الزمالك حتى الآن بـ3 بطولات وهم: "كأس مصر 2024-25، كأس السوبر الأفريقي 2024-25، وكأس الكونفدرالية 2023-24".

وقد يلجأ البلجيكي يانيك فيريرا لتواجد محمد شحاتة في التشكيل الأساسي في مباراة وادي دجلة القادمة، ويعتمد عليه لنهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري دونجا وادي دجلة فاركو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

