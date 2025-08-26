الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة وادي دجلة للإيقاف

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه نبيل عماد دونجا، عن مباراة وادي دجلة القادمة.

وانتصر الزمالك على فاركو مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحصل نبيل دونجا على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ليتأكد إيقافه عن المباراة القادمة ضد وادي دجلة.

ويلتقي الزمالك مع فريق وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك نبيل دونجا مع الزمالك في أول 4 مباريات، أما في الموسم الماضي لعب صاحب الـ29 عامًا 35 مباراة بواقع 2920 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

دونجا فاز مع الزمالك حتى الآن بـ3 بطولات وهم: "كأس مصر 2024-25، كأس السوبر الأفريقي 2024-25، وكأس الكونفدرالية 2023-24".

وقد يلجأ البلجيكي يانيك فيريرا لتواجد محمد شحاتة في التشكيل الأساسي في مباراة وادي دجلة القادمة، ويعتمد عليه لنهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.