واصل الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 4 جولات فقط.

ورغم غياب دغموم عن التسجيل في مباراة المصري وحرس الحدود التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري، إلا أنه لا يزال المتصدر برصيد 3 أهداف.

وانتهت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة للدوري، بنتائج مثيرة، حيث تعادل الأهلي مع غزل المحلة دون أهداف، وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة بيراميدز من مودرن سبورت بنتيجة 2-1، كما انتصر نادي الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن كالتالي:

1- عبد الرحيم دغموم (المصري) برصيد 3 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو (الأهلي) برصيد هدفين.

3- شيكو بانزا (الزمالك) برصيد هدفين.

4- بدر موسى (بتروجيت) برصيد هدفين.

5- عمر الساعي (المصري) برصيد هدفين.

6- أحمد عاطف (زد) برصيد هدفين.

7- صامويل أمادي (سموحة) برصيد هدفين.

8- منذر طمين (المصري) برصيد هدفين.