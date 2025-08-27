المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:29 ص 27/08/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

توعد البلجيكي يانيك فيريرا، لاعبه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأبيض أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

فيريرا: الفوز أمام فاركو مستحق.. وحمدي يحتاج إلى الكثير من العمل

 فيريرا يتحدث عن الجزيري

وانتقد يانيك فيريرا، اللاعب سيف الجزيري، مؤكدًا على أنه لن يشارك مع الفريق، طوال فترة تواجده على رأس المهمة الفنية لنادي الزمالك، دون أن يكشف عن السبب.

وقال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن لا نهتم بنتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".

هدفان بـ6 نقاط.. شيكو بانزا يتألق بقميص الزمالك رغم الانتقاد

مشاركات الجزيري في الموسم الحالي

- أمام سيراميكا كليوباترا: 15 دقيقة.

- أمام المقاولون العرب: لم يشارك.

- أمام مودرن سبورت: لم يشارك.

- أمام فاركو: لم يشارك.

من التهميش إلى الثبات.. محمد صبحي حامي عرين الزمالك في الدوري

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري سيف الجزيري يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521522/-لن-تشاهدوه-معي-فيريرا-يتوعد-سيف-الجزيري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري", "alternativeHeadline":""لن تشاهدوه معي".. يانيك فيريرا يتوعد سيف الجزيري", "description": "توعد البلجيكي يانيك فيريرا، لاعبه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأبيض أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/30/12024_9_30_11_7.webp", "keywords": "الزمالك-الدوري المصري-سيف الجزيري-يانيك فيريرا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521522/-لن-تشاهدوه-معي-فيريرا-يتوعد-سيف-الجزيري", "articleBody": "توعد البلجيكي يانيك فيريرا، لاعبه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأبيض أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.وتفوق فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.فيريرا: الفوز أمام فاركو مستحق.. وحمدي يحتاج إلى الكثير من العمل&nbsp;فيريرا يتحدث عن الجزيريوانتقد يانيك فيريرا، اللاعب سيف الجزيري، مؤكدًا على أنه لن يشارك مع الفريق، طوال فترة تواجده على رأس المهمة الفنية لنادي الزمالك، دون أن يكشف عن السبب.وقال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن لا نهتم بنتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".هدفان بـ6 نقاط.. شيكو بانزا يتألق بقميص الزمالك رغم الانتقادمشاركات الجزيري في الموسم الحالي- أمام سيراميكا كليوباترا: 15 دقيقة.- أمام المقاولون العرب: لم يشارك.- أمام مودرن سبورت: لم يشارك.- أمام فاركو: لم يشارك.من التهميش إلى الثبات.. محمد صبحي حامي عرين الزمالك في الدوري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/30/12024_9_30_11_7.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T00:29: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T00:52:08+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T00:29:00+03:00" }