توعد البلجيكي يانيك فيريرا، لاعبه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأبيض أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

فيريرا يتحدث عن الجزيري

وانتقد يانيك فيريرا، اللاعب سيف الجزيري، مؤكدًا على أنه لن يشارك مع الفريق، طوال فترة تواجده على رأس المهمة الفنية لنادي الزمالك، دون أن يكشف عن السبب.

وقال يانيك فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن لا نهتم بنتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".

مشاركات الجزيري في الموسم الحالي

- أمام سيراميكا كليوباترا: 15 دقيقة.

- أمام المقاولون العرب: لم يشارك.

- أمام مودرن سبورت: لم يشارك.

- أمام فاركو: لم يشارك.



