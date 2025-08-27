اتضح سبب غضب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وذلك بعد تصريحات المدرب باستبعاد اللاعب من حساباته بالفترة المقبلة.

وكشف يانيك فيريرا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، عن نيته باستبعاد سيف الدين الجزيري من خطته خلال الفترة المقبلة دون أن يوضح المدرب السبب.

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

استبعاد الجزيري

أوضح مصدر لـ"يلا كورة" أن سبب استبعاد يانيك فيريرا، للاعبه سيف الدين الجزيري، جاء على خلفية مشادة حدثت بينهما خلال تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة الزمالك أمام فاركو.

وقال المصدر لـ"يلا كورة": "حدثت مشادة بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، فيريرا كان يرغب في الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح".

وأضاف المصدر ذاته: "الجزيري عبر عن رفضه لطلب فيريرا وتطور الأمر لحدوث مشادة نشبت بينهما، وفيريرا اتخذ قراره باستبعاد الجزيري من حساباته بالفترة المقبلة".

تصريحات فيريرا عن الجزيري

وأدلى فيريرا بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد".

وأكمل: "الفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا، ولا نهتم بنتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".