كلام فى الكورة
يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:06 ص 27/08/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك

اتضح سبب غضب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وذلك بعد تصريحات المدرب باستبعاد اللاعب من حساباته بالفترة المقبلة.

وكشف يانيك فيريرا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، عن نيته باستبعاد سيف الدين الجزيري من خطته خلال الفترة المقبلة دون أن يوضح المدرب السبب.

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

استبعاد الجزيري

أوضح مصدر لـ"يلا كورة" أن سبب استبعاد يانيك فيريرا، للاعبه سيف الدين الجزيري، جاء على خلفية مشادة حدثت بينهما خلال تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة الزمالك أمام فاركو.

وقال المصدر لـ"يلا كورة": "حدثت مشادة بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، فيريرا كان يرغب في الدفع بالجزيري في مركز جديد كوسط مهاجم أو جناح".

وأضاف المصدر ذاته: "الجزيري عبر عن رفضه لطلب فيريرا وتطور الأمر لحدوث مشادة نشبت بينهما، وفيريرا اتخذ قراره باستبعاد الجزيري من حساباته بالفترة المقبلة".

فيريرا: الفوز أمام فاركو مستحق.. وحمدي يحتاج إلى الكثير من العمل

تصريحات فيريرا عن الجزيري

وأدلى فيريرا بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد".

وأكمل: "الفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا، ولا نهتم بنتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".

الزمالك الدوري المصري سيف الدين الجزيري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

