نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء لعل أبرزها، انتصار الزمالك على نظيره فاركو، حالة مصابي الأهلي قبل مباراة بيراميدز وخروج سيف الدين الجزيري من حسابات يانيك فيريرا مدرب الفريق الأبيض.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الثلاثاء كالتالي:

يلا كورة يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا

اتضح سبب غضب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وذلك بعد تصريحات المدرب باستبعاد اللاعب من حساباته بالفترة المقبلة.

"لن تشاهدوه معي".. فيريرا يتوعد سيف الجزيري

توعد البلجيكي يانيك فيريرا، لاعبه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأبيض أمام فاركو، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة وادي دجلة للإيقاف

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه نبيل عماد دونجا، عن مباراة وادي دجلة القادمة.

هدف واحد يكفي.. الزمالك يتصدر الدوري المصري بالفوز على فاركو (صور)

واصل نادي الزمالك انتصاراته في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، بالتفوق (1-0) على ضيفه فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب السلام ضمن الجولة الرابعة.

"ثلاثي خارج المواجهة".. قناة الأهلي توضح حالة المصابين قبل مباراة بيراميدز

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، موقف المصابين قبل مباراة بيراميدز.

بعد التعادل مع المحلة.. قناة الأهلي: رحيل ريبييرو غير مطروح

نفت قناة الأهلي فكرة رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة من التعثرات التي طالت الفريق في الفترة الماضية.

مصدر ليلا كورة: مروان عطية يعود لتدريبات الأهلي مطلع سبتمبر

اقترب مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، من العودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك تزامنًا مع اكتمال جاهزيته بعد أن أجرى جراحة مؤخرًا.

بعد شكوى الزمالك.. يلا كورة يكشف تفاصيل جلسة استماع محامي زيزو في اتحاد الكرة

عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، جلسة استماع في اتحاد الكرة بشأن شكوى نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي الحالي.