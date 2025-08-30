المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الإسماعيلي يعلن إصابة حارسه في الكاحل.. وفحص طبي يحدد موقفه من مباراة المحلة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:20 م 27/08/2025
الإسماعيلي

عبد الله جمال - حارس الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة حارس المرمى عبد الله جمال، خلال التدريبات التي أقيمت استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الإسماعيلي مع غزل المحلة مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح نادي الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي، أن جمال الباز، طبيب الفريق، قال إن الحارس يعاني من إلتواء في الكاحل، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة إمكانية مشاركته في مباراة غزل المحلة من عدمها.

الحارس صاحب الـ22 عامًا لعب في الموسم الحالي مع الدراويش 3 مباريات بواقع 270 دقيقة خرج بشباك نظيفة مرة واحدة واستقبلت شباكه هدفين.

وغاب عبد الله جمال عن مباراة الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام طلائع الجيش بسبب حصوله على بطاقة حمراء نتيجة البطاقتين الصفراويتين في مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي بدأ الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع بتروجيت، قبل أن يخسر في مباراتي الجولة الثانية والثالثة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، فيما فاز في الجولة الرابعة أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري غزل المحلة عبد الله جمال

