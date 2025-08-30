أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة حارس المرمى عبد الله جمال، خلال التدريبات التي أقيمت استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الإسماعيلي مع غزل المحلة مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح نادي الإسماعيلي عبر الموقع الرسمي، أن جمال الباز، طبيب الفريق، قال إن الحارس يعاني من إلتواء في الكاحل، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة إمكانية مشاركته في مباراة غزل المحلة من عدمها.

الحارس صاحب الـ22 عامًا لعب في الموسم الحالي مع الدراويش 3 مباريات بواقع 270 دقيقة خرج بشباك نظيفة مرة واحدة واستقبلت شباكه هدفين.

وغاب عبد الله جمال عن مباراة الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام طلائع الجيش بسبب حصوله على بطاقة حمراء نتيجة البطاقتين الصفراويتين في مباراة الجولة الثالثة أمام الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي بدأ الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع بتروجيت، قبل أن يخسر في مباراتي الجولة الثانية والثالثة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، فيما فاز في الجولة الرابعة أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0.