ملف يلا كورة.. حكام الأهلي وبيراميدز.. بيان الزمالك.. ومفاجآت منتخب مصر في كأس العرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:25 ص 28/08/2025
بيراميدز والأهلي - الأهلي وبيراميدز

من مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدز

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع تحديد حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري، إلى جانب بيان رسمي جديد من الزمالك عن قضية أرض 6 أكتوبر، مع مفاجآت متوقعة في قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة..

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر خاص ليلا كورة هوية حكم مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة في الدوري المصري، حيث تبين أنه إسباني، قبل أن توضح قناة الأهلي التليفزيونية أسماء الطاقم التحكيمي بالكامل.

اسم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

قناة الأهلي تكشف الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر في كأس العرب

أوضح مصدر خاص ليلا كورة أن منتخب مصر الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان ينوي الكشف عن عدد من المفاجآت في قائمة الفريق المشارك في منافسات كأس العرب 2025.

النني والسعيد ضمن مفاجآت منتخب مصر بكأس العرب

موعد انضمام صلاح ومرموش

يستعد منتخب مصر الأول لمواصلة حلم التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026 هذا الشهر، بينما أوضح مصدر ليلا كورة موعد وصول الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح وعمر مرموش، إلى القاهرة.

متى ينضم صلاح ومرموش لمعسكر منتخب مصر؟

أرض الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا جديدًا بشأن قضية أرض 6 أكتوبر.

قرار جديد من الزمالك

المستشار القانوني للزمالك يوضح الخطوات المقبلة في قضية أرض 6 أكتوبر

غياب كوكا

أكد سعد الشهري، مدرب نادي الاتفاق، استبعاد اللاعب أحمد حسن كوكا من قائمة الفريق في افتتاحية منافسات الدوري السعودي أمام الخلود، بينما ذكر مصدر خاص ليلا كورة، السبب.

غياب كوكا عن افتتاحية الاتفاق

سبب غريب.. لماذا يغيب كوكا عن أولى مباريات الاتفاق في الدوري السعودي؟

هل طلب باناثينايكوس مصطفى محمد؟

استفسر يلا كورة من مصادر خاصة به بشأن حقيقة تقدم باناثينايكوس اليوناني بعرض رسمي إلى نانت لضم اللاعب مصطفى محمد

باناثينايكوس اليوناني يعلق على اهتمامه بمصطفى محمد

الجزيري يتدرب منفردا

علم يلا كورة أن التونسي سيف الدين الجزيري يخوض تدريبات انفرادية في الزمالك، على خلفية خلافه مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا

بقرار من فيريرا.. الجزيري يتدرب منفردا في الزمالك

مفاجآت كأس كاراباو

ودع مانشستر يونايتد كأس كاراباو على يد فريق درجة رابعة، بينما أجريت قرعة دور الـ32 في سياق منفصل.

مانشستر يونايتد يودع أمام فريق درجة رابعة

قرعة دور الـ32 في كأس كاراباو

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري بيراميدز

