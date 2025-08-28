كان حامد حمدان أحد أبرز الأسماء في الكرة المصرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان مرشحًا للانتقال إلى نادي الزمالك، لكن فريقه بتروجيت تمسك بخدماته، مما دفع اللاعب للتمرد على فريقه البترولي، قبل الاعتذار مؤخرًا.

مفاوضات الزمالك وقرار سيد عيد.. بداية أزمة حامد حمدان

وبدأت الأزمة حينما ارتبط اسم نادي الزمالك بالتعاقد مع حامد حمدان، الذي وصل له عرض آخر من فريق قطر القطري، لكن اللاعب وناديه رفضا هذا العرض.

وفي الوقت ذاته داخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة لضم اللاعب، لكن مدربه سيد أبدى تمسكه باستمراره، خاصة عقب رحيل زميله رشاد المتولي الذي انتقل لصفوف مودرن سبورت.

وأوضح مصدر داخل نادي بتروجيت، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن مدرب الفريق أصر على بقاء حامد حمدان، كأحد العناصر الرئيسية في حساباته، للمنافسة على مركز متقدم في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الزمالك كان يرغب في البداية بإبرام صفقة تبادلية، ببيع لاعبين من صفوفه مقابل ضم حامد حمدان، لكن النادي البترولي اشترط الحصول على مقابل مادي بالإضافة لموافقة المدير الفني.

وانقطع حامد حمدان عن تدريبات بتروجيت، خلال شهر يوليو الماضي، ليتواصل يلا كورة مع مدربه سيد عيد، الذي رد قائلًا: "انقطاع حامد حمدان عن التدريبات؟: "لن أعلق على هذا الأمر إلا بآية من القرآن الكريم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)".

وأضاف: "بالنسبة لي لن أفرض أي عقوبات عليه، ولعل المانع خير عن غيابه من التدريبات".

وعلى الجانب الآخر أكد رامي حمدان، شقيق حامد حمدان لاعب بتروجيت ومدير أعماله، أن اللاعب كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب تعثر انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأشار إلى أن لاعب الوسط الفلسطيني مستعد للانتقال للقلعة البيضاء دون شروط، لتستمر المفاوضات بين الطرفين حتى اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية الماضية.

موافقة ولكن.. مصير انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وكشف مصدر لـ يلا كورة أن بتروجيت رفض انتقال حامد للزمالك هذا الصيف، مع الموافقة على إتمام الصفقة في يناير المقبل، بسوق الانتقالات الشتوية، مقابل 20 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن حامد حمدان ما زال منقطعًا عن التدريبات الجماعية للفريق البترولي، مما أدى لاستبعاده من قائمة الفريق في أول 4 أسابيع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محاولات لإقناع سيد عيد.. موقف حامد حمدان من تدريبات بتروجيت

وأوضح المصدر أن هناك محاولات لإقناع سيد عيد، المدير الفني، لعودة حامد حمدان للتدريبات من جديد، بالأخص وأن رغبة اللاعب هي العودة للمباريات.

وأكمل المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "ينتظر اللاعب الفلسطيني تنفيذ وعد مجلس إدارة نادي بتروجيت، بالموافقة على انتقاله إلى الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبل، واللاعب حاليا يخوض تدريبات في صالة الجيم حتى لا يفقد لياقته البدنية".

حامد حمدان يعتذر لفريق بتروجيت

ونشر حامد حمدان أمس الأربعاء، بيان اعتذار عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لنادي بتروجيت وجهازه الفني بقيادة سيد عيد.

وأشار حامد إلى أنه يؤكد التزامه بقيم النادي ولوائحه، ويتحمل كامل المسئولية عن أي تصرف مخالف بدر منه في الفترة الماضية، ليسدل الستار بشكل مؤقت على أزمته مع الفريق البترولي، منتظرًا العودة للمباريات، وحسم مصيره في يناير المقبل.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عامًا قد خاض 29 مباراة رفقة النادي البترولي في الموسم الماضي، وسجل هدفين كما صنع مثلهما، ويمتد عقده مع بتروجيت حتى يونيو 2026.