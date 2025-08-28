المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أؤكد احترامي الصادق لقيم النادي".. حامد حمدان يعتذر لبتروجيت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:57 م 27/08/2025 تعديل في 28/08/2025
حامد حمدان

حامد حمدان لاعب بتروجيت

تقدم حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، باعتذار إلى النادي البترولي، بكامل مكوناته، على خلفية ما صدر منه من تصرفات خلال الفترة الماضية، أدت إلى ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتغيب حامد حمدان، عن تدريبات بتروجيت الجماعية، خلال الفترة الماضية إذ لم يظهر اللاعب الفلسطيني مع النادي البترولي خلال المباريات الـ4 الأخيرة للفريق.

يريد اللعب وينتظر وعد يناير.. مصدر يوضح ليلا كورة سبب غياب حامد حمدان عن مباريات بتروجيت

اعتذار حامد حمدان

ونشر الفلسطيني حامد حمدان، عبر حسابه الرسمي، منشورًا تضمن اعتذاره عما بدر منه، والذي جاء على النحو التالي: "أتقدم أنا اللاعب حامد حمدان لاعب نادي بتروجت بخالص الاعتذار إلى السادة مجلس إدارة نادي بتروجت المحترم، وإلي السيد المدير الفني للفريق والسادة أعضاء الجهاز الفني بالكامل".

وأضاف: "اعتذر لكل زملائي اللاعبين في الفريق عن أي تصرف مخالف بدر مني في الفترة الأخيرة وأتحمل كامل المسؤلية عنه، وأؤكد وأجدد التزامي واحترامي الصادق بقيم النادي ولوائحه، وكل الاحترام والتقدير لكيان نادي بتروجت العظيم، لاعب الفريق حامد حمدان".

"ضغوطات نفسية وعزلة".. أول تعليق من حامد حمدان بعد أزمة انتقاله للزمالك

رغبة حامد حمدان

شهدت الانتقالات الصيفية الماضية، محاولات عديدة من الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان من بتروجيت، إلا أن الأخير رفض رحيل لاعبه الفلسطيني صوب الأبيض.

وانتقل حامد حمدان إلى بتروجيت صيف 2023، قادمًا من نادي المجد السكندري، وشارك الفلسطيني مع الفريق خلال 25 مباراة في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري بتروجيت حامد حمدان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

