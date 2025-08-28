المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيقاف الشيبي قبل مواجهة الأهلي.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:54 م 28/08/2025
محمد الشيبي

محمد الشيبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الرابعة من الدوري على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

طالع نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا

وتقرر إيقاف محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك لمدة مباراة واحدة لكل منهما.

للتعرف على مباريات الجولة الخامسة اضغط هنا

‎وجاءت عقوبات الجولة الرابعة في الدوري على النحو التالي:

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:

‎إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وسيغيب الشيبي عن مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري.

مباراة الزمالك وفاركو:

إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

‎إيقاف بابكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة إنبي والجونة:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الإلتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي:

إيقاف أبو بكر الفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

الزمالك الدوري المصري بيراميدز نبيل دونجا محمد الشيبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521682/-إيقاف-الشيبي-قبل-مواجهة-الأهلي-عقوبات-الجولة-الرابعة-في-الدوري-المصري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" إيقاف الشيبي قبل مواجهة الأهلي.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري المصري", "alternativeHeadline":"إيقاف الشيبي ودونجا.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري", "description": "أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026". ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/7/26/222024_7_26_11_47.webp", "keywords": "الدوري المصري-محمد الشيبي-نبيل دونجا-الزمالك- بيراميدز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521682/-إيقاف-الشيبي-قبل-مواجهة-الأهلي-عقوبات-الجولة-الرابعة-في-الدوري-المصري", "articleBody": "أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".وأقيمت الجولة الرابعة من الدوري على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.طالع نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هناوتقرر إيقاف محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك لمدة مباراة واحدة لكل منهما.للتعرف على مباريات الجولة الخامسة اضغط هنا&lrm;وجاءت عقوبات الجولة الرابعة في الدوري على النحو التالي:مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:&lrm;إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.وسيغيب الشيبي عن مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري.مباراة الزمالك وفاركو:إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.&lrm;إيقاف بابكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.مباراة إنبي والجونة:توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الإلتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.طلائع الجيش والإسماعيلي:إيقاف أبو بكر الفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.طالع ترتيب الدوري المصري من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/7/26/222024_7_26_11_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T16:54: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T17:08:37+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T16:54:00+03:00" }