أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الرابعة من الدوري على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

طالع نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا

وتقرر إيقاف محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك لمدة مباراة واحدة لكل منهما.

للتعرف على مباريات الجولة الخامسة اضغط هنا

‎وجاءت عقوبات الجولة الرابعة في الدوري على النحو التالي:

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:

‎إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وسيغيب الشيبي عن مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري.

مباراة الزمالك وفاركو:

إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

‎إيقاف بابكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة إنبي والجونة:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم الإلتزام بالمواد ذات الصلة المنظمة لرش الملعب أثناء وقبل والمباراة.

طلائع الجيش والإسماعيلي:

إيقاف أبو بكر الفا كيتا لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا