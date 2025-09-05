المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التنسيق بين المنتخب والأهلي.. مصدر ليلا كورة: إمام عاشور جاهز فنيًا للمباريات

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

07:47 م 28/08/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف مصدر بمنتخب مصر جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

ويغيب إمام عاشور عن المشاركة في المباريات منذ يوم 15 يونيو الماضي، حيث تعرض لإصابة بكسر في الترقوة والتي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة مع الأهلي.

موقف إمام عاشور

وكان منتخب مصر ينتظر التقرير الطبي القادم من النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور من أجل حسم تواجده في المعسكر القادم من عدمه.

وقال مصدر في منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "التنسيق الطبي بين منتخب مصر والنادي الأهلي أكد أن إمام عاشور يشارك في التدريبات بشكل طبيعي وبات جاهزًا فنيًا للمشاركة في المباريات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

ويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

أرقام إمام عاشور

لم يشارك اللاعب صاحب الـ27 عاما في أي مباراة خلال الموسم الحالي 2025-26 بسبب الإصابة، ولكن في الموسم الماضي لعب مع الأهلي 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي منتخب مصر الدوري المصري إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521712/بعد-التنسيق-بين-المنتخب-والأهلي-مصدر-ليلا-كورة-إمام-عاشور-جاهز-فني-ا-للمباريات", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عبد الباسط", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7/193" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد التنسيق بين المنتخب والأهلي.. مصدر ليلا كورة: إمام عاشور جاهز فنيًا للمباريات", "alternativeHeadline":"إمام عاشور جاهز فنيًا للمباريات", "description": "كشف مصدر بمنتخب مصر جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/7/إمام-easy-resize-com2025_6_7_17_1.webp", "keywords": "منتخب مصر-الأهلي-إمام عاشور-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521712/بعد-التنسيق-بين-المنتخب-والأهلي-مصدر-ليلا-كورة-إمام-عاشور-جاهز-فني-ا-للمباريات", "articleBody": "كشف مصدر بمنتخب مصر جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.ويغيب إمام عاشور عن المشاركة في المباريات منذ يوم 15 يونيو الماضي، حيث تعرض لإصابة بكسر في الترقوة والتي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة مع الأهلي.موقف إمام عاشوروكان منتخب مصر ينتظر التقرير الطبي القادم من النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور من أجل حسم تواجده في المعسكر القادم من عدمه.وقال مصدر في منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "التنسيق الطبي بين منتخب مصر والنادي الأهلي أكد أن إمام عاشور يشارك في التدريبات بشكل طبيعي وبات جاهزًا فنيًا للمشاركة في المباريات".ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.موعد إعلان قائمة منتخب مصرويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.أرقام إمام عاشورلم يشارك اللاعب صاحب الـ27 عاما في أي مباراة خلال الموسم الحالي 2025-26 بسبب الإصابة، ولكن في الموسم الماضي لعب مع الأهلي 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/6/7/إمام-easy-resize-com2025_6_7_17_1.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T19:47: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T19:47:43+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T19:47:00+03:00" }