كشف مصدر بمنتخب مصر جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

ويغيب إمام عاشور عن المشاركة في المباريات منذ يوم 15 يونيو الماضي، حيث تعرض لإصابة بكسر في الترقوة والتي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة مع الأهلي.

موقف إمام عاشور

وكان منتخب مصر ينتظر التقرير الطبي القادم من النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور من أجل حسم تواجده في المعسكر القادم من عدمه.

وقال مصدر في منتخب مصر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "التنسيق الطبي بين منتخب مصر والنادي الأهلي أكد أن إمام عاشور يشارك في التدريبات بشكل طبيعي وبات جاهزًا فنيًا للمشاركة في المباريات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

ويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

أرقام إمام عاشور

لم يشارك اللاعب صاحب الـ27 عاما في أي مباراة خلال الموسم الحالي 2025-26 بسبب الإصابة، ولكن في الموسم الماضي لعب مع الأهلي 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.