نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الخميس، تزامنًا مع إصابة محمد علي بن رمضان في تدريبات الأهلي، وبيان نادي الزمالك بشأن أزمة أرض أكتوبر، وقرعة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة..

مصدر لـ يلا كورة: الأهلي يجدد عقد كريم فؤاد لثلاث سنوات

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، إجراءات تجديد تعاقد كريم فؤاد الظهير الايمن للفريق الأول لكرة القدم، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تحت أنظار الخطيب.. يلا كورة يكشف تفاصيل المران الرئيسي للأهلي استعدادا لبيراميدز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر له بعد غد السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سوكاري ليلا كورة: السعيد الأفضل في الدوري.. وأفضّل الأهلي على الزمالك لأنه نادي القرن

يمتلك لاعب الوسط النيجيري كينجسلي سوكاري مسيرة في الأجواء الأفريقية، بدايةً من ظهوره مع إنيمبا، ثم مع الصفاقسي التونسي، وبعد ذلك جاء إلى الدوري المصري من بوابة فاركو.

"بيع نهائي".. يلا كورة يكشف تفاصيل انتقال كريم هنداوي حارس الزمالك لفيتسلار الألماني

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل انتقال كريم هنداوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لنادي فيتسلار الألماني، بداية من الموسم الجديد.

يمكن استخدامه في 7 مراكز.. ماذا يعني استمرار كريم فؤاد مع الأهلي؟

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة.

إيقاف الشيبي قبل مواجهة الأهلي.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

ظهور استثنائي والمغربي الأخطر.. ماذا قدم زيزو وبنشرقي ضد بيراميدز قبل موقعة السبت؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز".

اكتشافات الدوري (4).. موري توريه "دينامو" يقود وسط غزل المحلة

انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

مشاركة إمام ومروان وتواجد الخطيب.. لقطات من تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز (صور)

واصل النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

خوان ألفينا يحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري

حسم البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بعد التصديق الرئاسي.. أشرف صبحي: نتابع مع أندية "الشركات" لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الأندية الرياضية "أندية الشركات"، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه.

مصدر يكشف لـ"يلا كورة".. تفاصيل إصابة بن رمضان وموقفه من مباراة بيراميدز

غاب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

بعد التنسيق بين المنتخب والأهلي.. مصدر ليلا كورة: إمام عاشور جاهز فنيًا للمباريات

كشف مصدر بمنتخب مصر جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

صدامات مكررة ونهائيات مبكرة.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026"، مساء اليوم الخميس، والتي أقيمت في موناكو عن مواجهات نارية.

بعد عودته للقاهرة.. برنامج تدريبي خاص لإبراهيم عادل في منتخب مصر

وضع منتخب مصر بقيادة حسام حسن، برنامجًا تدريبيا خاصا لإبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، بعد عودته إلى القاهرة مساء الثلاثاء الماضي.

"العرض على رئيس الوزراء".. الزمالك يصدر بيانا جديدا بشأن أرض أكتوبر

أصدر نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.