مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام، في تمام التاسعة من مساء غدًا السبت.

بداية متعثرة

وتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز، أهمية كبيرة للفريقين، خاصة مع البداية العثرة للثنائي هذا الموسم.

الأهلي خاض 3 مباريات قبل لقاء بيراميدز، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.

بداية الأهلي مع خوسيه ريبيرو، تثير قلق الكثير خاصة مع التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بينما لعب فريق بيراميدز، 4 مباريات قبل مواجهة الأهلي؛ إذ أنه فاز في لقاء وتعادل في اثنين، وخسر آخر.

وتثير بداية بيراميدز، علامات الاستفهام أيضًا حول أداء الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل شهرين.

مواجهة خارج الخطوط

على الرغم من اتجاه الأنظار داخل المستطيل الأخضر، وقوة المباراة بين الفريقين داخل الملعب، إلا أن هناك مواجهة أخرى سوف تجذب الأنظار خارج الخطوط.

ربما يحظى مستقبل الثنائي خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي، وكرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الأداء منذ بداية الموسم.

مباراة الأهلي وبيراميدز، قد تلعب دورًا هامًا في مستقبل الإسباتي والكرواتي، حيث إنها يمران بنفس الظروف.

ويمتلك كل من الفريقين 5 نقاط، لكن الأهلي يحتل المركز السادس بينما يقبع بيراميدز في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.