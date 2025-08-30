المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صراع خارج الخطوط يشعل لقاء الأهلي وبيراميدز.. 90 دقيقة تشكل مستقبل ريبيرو ويورتشيتش

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:10 م 29/08/2025
ريبيرو ويورتشيتش

ريبيرو ويورتشيتش

مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام، في تمام التاسعة من مساء غدًا السبت.

بداية متعثرة

وتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز، أهمية كبيرة للفريقين، خاصة مع البداية العثرة للثنائي هذا الموسم.

الأهلي خاض 3 مباريات قبل لقاء بيراميدز، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.

بداية الأهلي مع خوسيه ريبيرو، تثير قلق الكثير خاصة مع التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بينما لعب فريق بيراميدز، 4 مباريات قبل مواجهة الأهلي؛ إذ أنه فاز في لقاء وتعادل في اثنين، وخسر آخر.

وتثير بداية بيراميدز، علامات الاستفهام أيضًا حول أداء الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل شهرين.

مواجهة خارج الخطوط

على الرغم من اتجاه الأنظار داخل المستطيل الأخضر، وقوة المباراة بين الفريقين داخل الملعب، إلا أن هناك مواجهة أخرى سوف تجذب الأنظار خارج الخطوط.

ربما يحظى مستقبل الثنائي خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي، وكرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الأداء منذ بداية الموسم.

مباراة الأهلي وبيراميدز، قد تلعب دورًا هامًا في مستقبل الإسباتي والكرواتي، حيث إنها يمران بنفس الظروف.

ويمتلك كل من الفريقين 5 نقاط، لكن الأهلي يحتل المركز السادس بينما يقبع بيراميدز في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز يورتشيتش ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521771/صراع-خارج-الخطوط-يشعل-لقاء-الأهلي-وبيراميدز-90-دقيقة-تشكل-مستقبل-ريبيرو-ويورتشيتش", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "وسام محمد", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/291" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"صراع خارج الخطوط يشعل لقاء الأهلي وبيراميدز.. 90 دقيقة تشكل مستقبل ريبيرو ويورتشيتش", "alternativeHeadline":"90 دقيقة تشكل مستقبل ريبيرو ويورتشيتش", "description": "مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/12025_8_29_14_4.webp", "keywords": "الأهلي- بيراميدز- ريبيرو- يورتشيتش- الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521771/صراع-خارج-الخطوط-يشعل-لقاء-الأهلي-وبيراميدز-90-دقيقة-تشكل-مستقبل-ريبيرو-ويورتشيتش", "articleBody": "مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام، في تمام التاسعة من مساء غدًا السبت.بداية متعثرةوتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز، أهمية كبيرة للفريقين، خاصة مع البداية العثرة للثنائي هذا الموسم.الأهلي خاض 3 مباريات قبل لقاء بيراميدز، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين.بداية الأهلي مع خوسيه ريبيرو، تثير قلق الكثير خاصة مع التدعيمات القوية التي أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.بينما لعب فريق بيراميدز، 4 مباريات قبل مواجهة الأهلي؛ إذ أنه فاز في لقاء وتعادل في اثنين، وخسر آخر.وتثير بداية بيراميدز، علامات الاستفهام أيضًا حول أداء الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل شهرين.مواجهة خارج الخطوطعلى الرغم من اتجاه الأنظار داخل المستطيل الأخضر، وقوة المباراة بين الفريقين داخل الملعب، إلا أن هناك مواجهة أخرى سوف تجذب الأنظار خارج الخطوط.ربما يحظى مستقبل الثنائي خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي، وكرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الأداء منذ بداية الموسم.مباراة الأهلي وبيراميدز، قد تلعب دورًا هامًا في مستقبل الإسباتي والكرواتي، حيث إنها يمران بنفس الظروف.ويمتلك كل من الفريقين 5 نقاط، لكن الأهلي يحتل المركز السادس بينما يقبع بيراميدز في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/29/12025_8_29_14_4.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 29T14:10: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-29T14:10:57+03:00", "datePublished" : "2025-08-29T14:10:00+03:00" }