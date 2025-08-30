المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أون سبورت تعلن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:44 م 29/08/2025
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

أعلنت قناة أون سبورت، معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الأسبوع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

ويقود أيمن الكاشف التعليق على مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أون سبورت1.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز إلى طاقم تحكيم إسباني.. طالع التفاصيل من هنا

طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز

واستجابت لجنة الحكام إلى طلب الأهلي باختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة وفقًا للشروط الموضوعة من جانب رابطة الأندية، وبعد إلتزام النادي بدفع المستحقات التي نصت عليها اللائحة.

ويعاني كل من الأهلي وبيراميدز من سوء النتائج خلال الموسم الحالي، حيث لم يفز كل منهما سوى في مباراة واحدة، ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز السادس في جدول الترتيب بخمس نقاط من 3 مباريات، ويتساوى معه بيراميدز لكن بعد خوض 4 لقاءات في البطولة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

