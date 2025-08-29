المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:02 م 29/08/2025
الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عودة بن رمضان وطاهر

وشهدت القائمة تواجد محمد علي بن رمضان، الذي كان يعاني من آلام في العضلة الخلفية، لكنه شارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية.

كما تواجد طاهر محمد طاهر ومصطفى العش بعد تعافيهما من الإصابة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من هنا

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل "كوكا"، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي "أفشة"، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 3 مباريات (فوز وحيد وتعادلين)، كان آخرها أمام غزل المحلة.

في المقابل، يمتلك بيراميدز الرصيد ذاته (5 نقاط) لكنه من 4 مباريات، بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادلين، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى هذا الموسم أمام مودرن سبورت.

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري تريزيجيه بيراميدز بن رمضان أفشة طاهر محمد طاهر قائمة الأهلي أشرف بنشرقي ريبيرو استاد السلام الجولة الخامسة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521807/قائمة-الأهلي-تواجد-بن-رمضان-وطاهر-أمام-بيراميدز-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز في الدوري", "alternativeHeadline":"قائمة الأهلي.. تواجد بن رمضان وطاهر أمام بيراميدز", "description": "استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538892361-1324461959048069-922475874610806311-n2025_8_25_19_48.webp", "keywords": "الأهلي,بيراميدز,الدوري المصري,قائمة الأهلي,بن رمضان,طاهر محمد طاهر,ريبيرو,استاد السلام,الجولة الخامسة,تريزيجيه,أفشة,أشرف بنشرقي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521807/قائمة-الأهلي-تواجد-بن-رمضان-وطاهر-أمام-بيراميدز-في-الدوري", "articleBody": "استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.عودة بن رمضان وطاهروشهدت القائمة تواجد محمد علي بن رمضان، الذي كان يعاني من آلام في العضلة الخلفية، لكنه شارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية.كما تواجد&nbsp;طاهر محمد طاهر ومصطفى العش بعد تعافيهما من الإصابة.جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من هناقائمة الأهلي لمباراة بيراميدزحراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.خط الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد رمضان، كريم فؤاد.خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل "كوكا"، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي "أفشة"، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف.موقف الفريقين في الدورييدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 3 مباريات (فوز وحيد وتعادلين)، كان آخرها أمام غزل المحلة.في المقابل، يمتلك بيراميدز الرصيد ذاته (5 نقاط) لكنه من 4 مباريات، بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادلين، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى هذا الموسم أمام مودرن سبورت.للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538892361-1324461959048069-922475874610806311-n2025_8_25_19_48.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 29T21:02: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-29T21:32:11+03:00", "datePublished" : "2025-08-29T21:02:00+03:00" }