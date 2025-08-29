استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عودة بن رمضان وطاهر

وشهدت القائمة تواجد محمد علي بن رمضان، الذي كان يعاني من آلام في العضلة الخلفية، لكنه شارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية.

كما تواجد طاهر محمد طاهر ومصطفى العش بعد تعافيهما من الإصابة.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل "كوكا"، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي "أفشة"، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 3 مباريات (فوز وحيد وتعادلين)، كان آخرها أمام غزل المحلة.

في المقابل، يمتلك بيراميدز الرصيد ذاته (5 نقاط) لكنه من 4 مباريات، بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادلين، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى هذا الموسم أمام مودرن سبورت.

