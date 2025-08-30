أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لشغل مركز الجبهة اليمنى بعدما غاب عن لقاء غزل المحلة بسبب الإيقاف.

كما يعتمد ريبيرو على محمد شريف كأساسي أمام بيراميدز بدلًا من جراديشار.

ورغم التكهنات الكثيرة حول موقف محمد علي بن رمضان بسبب الإصابة إلا أنه يشارك في التشكيلة الأساسية للأهلي ضد بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي ضد بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

ستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

