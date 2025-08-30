المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الأهلي.. بن رمضان أساسيًا.. وتغييران أمام بيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:40 م 30/08/2025
أحمد زيزو - الأهلي

الأهلي

المصور: أحمد مسعد

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ويشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لشغل مركز الجبهة اليمنى بعدما غاب عن لقاء غزل المحلة بسبب الإيقاف.

كما يعتمد ريبيرو على محمد شريف كأساسي أمام بيراميدز بدلًا من جراديشار.

ورغم التكهنات الكثيرة حول موقف محمد علي بن رمضان بسبب الإصابة إلا أنه يشارك في التشكيلة الأساسية للأهلي ضد بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي ضد بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

خريطة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. الاستوديو التحليلي والمعلق

الأهلي وبيراميدز.. صدام من أجل التصحيح وعودة الثقة

ستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521900/-تشكيل-الأهلي-بن-رمضان-أساسي-ا-وتغييران-أمام-بيراميدز", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" تشكيل الأهلي.. بن رمضان أساسيًا.. وتغييران أمام بيراميدز", "alternativeHeadline":" تشكيل الأهلي ضد بيراميدز.. موقف بن رمضان وتغييران", "description": "أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/zizo2025_8_15_21_32.webp", "keywords": "الأهلي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521900/-تشكيل-الأهلي-بن-رمضان-أساسي-ا-وتغييران-أمام-بيراميدز", "articleBody": "أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هناويشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لشغل مركز الجبهة اليمنى بعدما غاب عن لقاء غزل المحلة بسبب الإيقاف.كما يعتمد ريبيرو على محمد شريف كأساسي أمام بيراميدز بدلًا من جراديشار.ورغم التكهنات الكثيرة حول موقف محمد علي بن رمضان بسبب الإصابة إلا أنه&nbsp;يشارك في التشكيلة الأساسية للأهلي ضد بيراميدز.وجاء تشكيل الأهلي ضد بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤادخط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضانخط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزوخط الهجوم: محمد شريفخريطة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. الاستوديو التحليلي والمعلقالأهلي وبيراميدز.. صدام من أجل التصحيح وعودة الثقةستكون مواجهة الليلة على صفيح ساخن، فالفريقان يبحثان عن استعادة الثقة وتصحيح الأوضاع بعد النتائج الأخيرة منذ انطلاقة الدوري.وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/zizo2025_8_15_21_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T19:40: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T19:44:32+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T19:40:00+03:00" }