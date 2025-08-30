كتب - طه عبد الله وعمر سلامة:

تلقى النادي الأهلي خسارة أولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري.

سلسلة النتائج السلبية استمرت في الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز، حيث لم يفز الفريق الأحمر سوى في مباراة على حساب فاركو بنتيجة 4-1.

وحقق فريق الأهلي التعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.

في المقابل، عاد فريق بيراميدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من مودرن سبورت في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

حضور عاشور وعبد المنعم

حرص إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، على التواجد في المدرجات من أجل مساندة الفريق في ظل خروجه من القائمة.

وعاد عاشور إلى التدريبات الجماعية للفريق في الأيام الماضية، إلا أن الإسباني خوسيه ريبيرو فضّل استبعاده بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال منافسات كأس العالم للأندية.

كما تواجد المحترف المصري محمد عبد المنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، في المدرجات لمساندة الفريق في لقاء بيراميدز.

رسائل نارية

وجّهت جماهير الأهلي العديد من الرسائل القوية خلال أحداث الشوط الثاني تحديدًا، سواء بطلب الرحيل للمدرب خوسيه ريبيرو والجهاز الفني بأكمله.

وجاءت الرسالة كالتالي: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي"، "روحهم يا ريبيرو، روحهم يا ريبيرو".

وطلبت جماهير الأهلي من رئيس النادي، محمود الخطيب، بضرورة التدخل وإجراء تغييرات في الجهاز الفني، وقالت أيضًا: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".

الرسائل النارية استمرت حتى للاعبين، مثل: "عايزين لاعيبة رجالة، مش لاعيبة عالة، يا الدوري يا الرحيل، تيشيرت الأهلي كبير".