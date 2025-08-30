المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طلب للخطيب وحضور عبد المنعم.. لقطات من خسارة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري (فيديو وصور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:11 م 30/08/2025
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg
  • عرض 18 صورة
    galleryImg

كتب - طه عبد الله وعمر سلامة:

تلقى النادي الأهلي خسارة أولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري.

سلسلة النتائج السلبية استمرت في الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز، حيث لم يفز الفريق الأحمر سوى في مباراة على حساب فاركو بنتيجة 4-1.

وحقق فريق الأهلي التعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.

في المقابل، عاد فريق بيراميدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من مودرن سبورت في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

حضور عاشور وعبد المنعم

حرص إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، على التواجد في المدرجات من أجل مساندة الفريق في ظل خروجه من القائمة.

وعاد عاشور إلى التدريبات الجماعية للفريق في الأيام الماضية، إلا أن الإسباني خوسيه ريبيرو فضّل استبعاده بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال منافسات كأس العالم للأندية.

لمشاهدة الألبوم بالكامل.. اضغط هنا.. أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

كما تواجد المحترف المصري محمد عبد المنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، في المدرجات لمساندة الفريق في لقاء بيراميدز.

رسائل نارية

وجّهت جماهير الأهلي العديد من الرسائل القوية خلال أحداث الشوط الثاني تحديدًا، سواء بطلب الرحيل للمدرب خوسيه ريبيرو والجهاز الفني بأكمله.

وجاءت الرسالة كالتالي: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي"، "روحهم يا ريبيرو، روحهم يا ريبيرو".

وطلبت جماهير الأهلي من رئيس النادي، محمود الخطيب، بضرورة التدخل وإجراء تغييرات في الجهاز الفني، وقالت أيضًا: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".

الرسائل النارية استمرت حتى للاعبين، مثل: "عايزين لاعيبة رجالة، مش لاعيبة عالة، يا الدوري يا الرحيل، تيشيرت الأهلي كبير".

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب بيرامديز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521928/طلب-للخطيب-وحضور-عبد-المنعم-لقطات-من-خسارة-الأهلي-أمام-بيراميدز-بالدوري-فيديو-وصور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"طلب للخطيب وحضور عبد المنعم.. لقطات من خسارة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري (فيديو وصور)", "alternativeHeadline":" لقطات من خسارة الأهلي أمام بيراميدز", "description": "تلقى النادي الأهلي خسارة أولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/424cc96d-0404-444c-98d7-e852f0c2bfd72025_8_30_23_6.webp", "keywords": "الأهلي,بيرامديز,الدوري المصري,محمود الخطيب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521928/طلب-للخطيب-وحضور-عبد-المنعم-لقطات-من-خسارة-الأهلي-أمام-بيراميدز-بالدوري-فيديو-وصور-", "articleBody": "كتب - طه عبد الله وعمر سلامة:تلقى النادي الأهلي خسارة أولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم على يد بيراميدز بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري.سلسلة النتائج السلبية استمرت في الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز، حيث لم يفز الفريق الأحمر سوى في مباراة على حساب فاركو بنتيجة 4-1.وحقق فريق الأهلي التعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم مع غزل المحلة بدون أهداف.في المقابل، عاد فريق بيراميدز إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من مودرن سبورت في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هناحضور عاشور وعبد المنعمحرص إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، على التواجد في المدرجات من أجل مساندة الفريق في ظل خروجه من القائمة.وعاد عاشور إلى التدريبات الجماعية للفريق في الأيام الماضية، إلا أن الإسباني خوسيه ريبيرو فضّل استبعاده بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال منافسات كأس العالم للأندية.لمشاهدة الألبوم بالكامل.. اضغط هنا.. أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوعكما تواجد المحترف المصري محمد عبد المنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، في المدرجات لمساندة الفريق في لقاء بيراميدز.رسائل ناريةوجّهت جماهير الأهلي العديد من الرسائل القوية خلال أحداث الشوط الثاني تحديدًا، سواء بطلب الرحيل للمدرب خوسيه ريبيرو والجهاز الفني بأكمله.وجاءت الرسالة كالتالي: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي"، "روحهم يا ريبيرو، روحهم يا ريبيرو".وطلبت جماهير الأهلي من رئيس النادي، محمود الخطيب، بضرورة التدخل وإجراء تغييرات في الجهاز الفني، وقالت أيضًا: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".الرسائل النارية استمرت حتى للاعبين، مثل: "عايزين لاعيبة رجالة، مش لاعيبة عالة، يا الدوري يا الرحيل، تيشيرت الأهلي كبير".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/424cc96d-0404-444c-98d7-e852f0c2bfd72025_8_30_23_6.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T23:11: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T23:31:12+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T23:11:00+03:00" }