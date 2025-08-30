يتوقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خوض المباريات بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق فترة التوقف الدولي في الفترة بين 1 حتى 12 سبتمبر المقبل.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتكبد الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد (فوز وتعادلين)، ليتوقف عند 5 نقاط بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

سيغيب الأهلي عن المباريات لمدة أسبوعين (14 يومًا) على أن يعود للمنافسات مرة أخرى بمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد 14 سبتمبر في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان المارد بدأ مشواره في الدوري هذا الموسم بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت، ثم الفوز (4-1) على فاركو، والتعادل السلبي مع غزل المحلة، قبل أن يخسر أمام بيراميدز (2-0).