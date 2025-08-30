المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"غياب لمدة 14 يوما".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام بيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:13 م 30/08/2025
الأهلي

الأهلي

يتوقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خوض المباريات بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق فترة التوقف الدولي في الفترة بين 1 حتى 12 سبتمبر المقبل.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

وتكبد الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد (فوز وتعادلين)، ليتوقف عند 5 نقاط بجدول الترتيب.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

سيغيب الأهلي عن المباريات لمدة أسبوعين (14 يومًا) على أن يعود للمنافسات مرة أخرى بمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد 14 سبتمبر في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان المارد بدأ مشواره في الدوري هذا الموسم بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت، ثم الفوز (4-1) على فاركو، والتعادل السلبي مع غزل المحلة، قبل أن يخسر أمام بيراميدز (2-0).

الأهلي الدوري المصري بيراميدز موعد مباراه الاهلي المقبلة

