جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)

هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وكانت هذه المباراة ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

ووجهت جماهير الأهلي رسائل عديدة، سواء لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب أو للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وجاءت الرسالة كالتالي: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".

وطالبت جماهير الأهلي برحيل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، قائلة: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي".

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي خلال هذا الموسم، ليواصل "الفريق الأحمر" فقدان النقاط بعد 4 مباريات فقط.

وكانت نتائج فريق الأهلي كالتالي

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

الأهلي 4-1 فاركو

غزل المحلة 0-0 الأهلي

الأهلي 0-2 بيراميدز

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة بعد 14 يومًا، حيث سيتوقف الدوري نظرًا للاستحقاق الدولي.

ترتيب الدوري المصري