المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:25 م 30/08/2025
ريبيرو

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وكانت هذه المباراة ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

ووجهت جماهير الأهلي رسائل عديدة، سواء لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب أو للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وجاءت الرسالة كالتالي: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".

وطالبت جماهير الأهلي برحيل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، قائلة: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي".

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي خلال هذا الموسم، ليواصل "الفريق الأحمر" فقدان النقاط بعد 4 مباريات فقط.

وكانت نتائج فريق الأهلي كالتالي

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

الأهلي 4-1 فاركو

غزل المحلة 0-0 الأهلي

الأهلي 0-2 بيراميدز

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة بعد 14 يومًا، حيث سيتوقف الدوري نظرًا للاستحقاق الدولي.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري بيراميدز ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521931/جماهير-الأهلي-تهاجم-ريبيرو-فيديو-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)", "alternativeHeadline":"جماهير الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)", "description": "هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp", "keywords": "الأهلي,الدوري المصري,بيراميدز,ريبيرو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521931/جماهير-الأهلي-تهاجم-ريبيرو-فيديو-", "articleBody": "هاجمت جماهير الأهلي، خلال تواجدها في مدرجات ملعب "السلام"، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.وكانت هذه المباراة ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.ووجهت جماهير الأهلي رسائل عديدة، سواء لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب أو للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.وجاءت الرسالة كالتالي: "يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا".وطالبت جماهير الأهلي برحيل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، قائلة: "يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي".وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي خلال هذا الموسم، ليواصل "الفريق الأحمر" فقدان النقاط بعد 4 مباريات فقط.وكانت نتائج فريق الأهلي كالتاليمودرن سبورت 2-2 الأهليالأهلي 4-1 فاركوغزل المحلة 0-0 الأهليالأهلي 0-2 بيراميدزومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة بعد 14 يومًا، حيث سيتوقف الدوري نظرًا للاستحقاق الدولي.ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/يك2025_8_15_21_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T23:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T23:28:27+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T23:25:00+03:00" }