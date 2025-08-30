المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكرتي وإيفرتون يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:04 ص 31/08/2025
وليد الكرتي

وليد الكرتي

خضع الثنائي وليد الكرتي وإيفرتون دا سيلفا، لاعبا بيراميدز، إلى كشف المنشطات عقب مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز بهدفين دون رد أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل وليد الكرتي، هدفا بيراميدز أمام الأهلي، ليخطف لفريقه فوزًا غاليًا في الدوري المصري.

بيراميدز يعود لسكة الانتصارات

وعاد بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعادل ضد المصري ثم الخسارة أمام مودرن سبورت، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

الانتصار الأول ليورتشيتش أمام الأهلي

وحقق كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، فوزه الأول أمام الأهلي في الدوري المصري.

هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي في بطولة الدوري خلال هذا الموسم، لكن النتائج تُعتبر سلبية بعد 4 مباريات، حيث لم يحقق الفريق سوى الفوز في مناسبة على حساب فاركو بنتيجة 4-1.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

 

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز الكرتي المنشطات إيفرتون دا سيلفا

