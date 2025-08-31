المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:55 ص 31/08/2025
الزمالك

الزمالك

تقام مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة اليوم الأحد على استاد السلام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 11 نقطة جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرة واحدة أمام المقاولون العرب، وهو ما يجعله على قمة جدول الترتيب ويسعى لتأمين الصدارة.

في المقابل، يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، ويأمل في تحسين وضعيته والهروب من مراكز المؤخرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.

الزمالك يطمح لمواصلة انتصاراته المحلية والاستفادة من تعثر الأهلي الأخير أمام بيراميدز من أجل توسيع الفارق في القمة، بينما يراهن وادي دجلة بقيادة مدربه الشاب محمد الشيخ على عناصره الشابة في محاولة لإحداث المفاجأة وإلحاق الخسارة الأولى بالزمالك هذا الموسم.

الزمالك الدوري المصري وادي دجلة استاد السلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521960/الموعد-والقناة-الناقلة-لمباراة-الزمالك-ضد-وادي-دجلة-في-الدوري-المصري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "عمر سلامة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9/270" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري", "alternativeHeadline":"الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة", "description": "تقام مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة اليوم الأحد على استاد السلام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp", "keywords": "الدوري المصري-استاد السلام-الزمالك-وادي دجلة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521960/الموعد-والقناة-الناقلة-لمباراة-الزمالك-ضد-وادي-دجلة-في-الدوري-المصري", "articleBody": "تقام مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة اليوم الأحد على استاد السلام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 11 نقطة جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرة واحدة أمام المقاولون العرب، وهو ما يجعله على قمة جدول الترتيب ويسعى لتأمين الصدارة.في المقابل، يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، ويأمل في تحسين وضعيته والهروب من مراكز المؤخرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.الزمالك يطمح لمواصلة انتصاراته المحلية والاستفادة من تعثر الأهلي الأخير أمام بيراميدز من أجل توسيع الفارق في القمة، بينما يراهن وادي دجلة بقيادة مدربه الشاب محمد الشيخ على عناصره الشابة في محاولة لإحداث المفاجأة وإلحاق الخسارة الأولى بالزمالك هذا الموسم.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/9/528736357-24057538410555486-8450679920090033752-n2025_8_9_13_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T10:55: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T10:59:52+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T10:55:00+03:00" }