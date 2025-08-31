تقام مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة اليوم الأحد على استاد السلام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 11 نقطة جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرة واحدة أمام المقاولون العرب، وهو ما يجعله على قمة جدول الترتيب ويسعى لتأمين الصدارة.

في المقابل، يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، ويأمل في تحسين وضعيته والهروب من مراكز المؤخرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.

الزمالك يطمح لمواصلة انتصاراته المحلية والاستفادة من تعثر الأهلي الأخير أمام بيراميدز من أجل توسيع الفارق في القمة، بينما يراهن وادي دجلة بقيادة مدربه الشاب محمد الشيخ على عناصره الشابة في محاولة لإحداث المفاجأة وإلحاق الخسارة الأولى بالزمالك هذا الموسم.