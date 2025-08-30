سقط الأهلي أمام بيراميدز، بالهزيمة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وواصل الأهلي سقوطه وترنجه في الدوري المصري، في بداية تدخل ضمن الأسوأ للفريق الأحمر في بطولته المفضلة.

وخاض الأهلي 4 مباريات، استطاع أن يجمع 5 نقاط، من فوز وتعادلين وهزيمة، من أصل 12 نقطة.

ويواجه الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي شبح الرحيل بعدما تلقى رسائل غاضبة وانتقادات عنيفة من جانب الجماهير الحمراء.

وعلم "يلا كورة" في الساعات الأولى من صباح الأحد، أن محمود الخطيب سيعقد جلسة اليوم مع لجنة التخطيط من أجل مناقشة مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو في ظل النتائج التي تحققت منذ بداية الموسم.. طالع التفاصيل من هنا

البداية الأسوأ

ولا شك أن بداية ريبيرو مع الأهلي، تدخل ضمن الأسوأ من بين مدربي الفريق الأحمر على مدار تاريخ النادي الذي بدأ 1907.

قاد ريبيرو مع الأهلي 4 مباريات في الدوري، لم يستطع الفوز سوى في لقاء وحيد، ليدخل من بين المدربين الذين حققوا بداية سيئة في الدوري المصري.

ريبيرو يشبه مواطنه

وتشبه بداية ريبيرو، مواطنه خوان كارلوس جاريدو، الذي تولى تدريب النادي الأهلي عام 2014.

جاريدو في أول 4 مباريات مع الأهلي، فاز في مباراة وتعادل في اثنين، وخسر آخر، وهو ما فعله ريبيرو هذا الموسم.

زيزو

حقق عبد العزيز عبد الشافي، بداية سيئة في فترته مع الأهلي عام 2010، حيث إنه في أول 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في 3.

توني أوليفيرا

وقاد البرتغالي توني أوليفيرا تدريب الأهلي عام 2003، وبدايته لم تكن كما كان متوقعًا، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

وجمع الأهلي 5 نقاط حتى الآن في الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري