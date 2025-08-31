المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإقالة الأولى في الدوري.. البنك الأهلي يوجه الشكر إلى طارق مصطفى

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:03 م 31/08/2025
طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي

طارق مصطفى

أعلن نادي البنك الأهلي، إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب الفريق هذا الموسم.

وأفاد نادي البنك الأهلي، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أنه تم إنهاء التعاقد مع طارق مصطفى بالتراضي.

رحيل طارق مصطفى

ورحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، بعد التعادل الأخير أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحقق البنك الأهلي أي فوز في الدوري المصري حتى الآن، بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل في 4 وخسر مباراة.

ويُعد البنك الأهلي، من بين 4 فرق لم تحقق أي فوز في الدوري المصري.

وتولى طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي في الموسم قبل الماضي، حيث خاض مع الفريق 67 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات.

وحقق طارق مصطفى الفوز في 22 مباراة وتعادل في مثلهم، وخسر 23 آخرين.

ونجح طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلي إلى المركز الخامس في الدوري المصري الموسم الماضي، في أفضل مركز للفريق.

الإقالة الأولى في الدوري

وأصبح طارق مصطفى هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة البنك الاهلي القادمة
الدوري المصري طارق مصطفى البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521971/الإقالة-الأولى-في-الدوري-البنك-الأهلي-يوجه-الشكر-إلى-طارق-مصطفى", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "وسام محمد", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/291" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الإقالة الأولى في الدوري.. البنك الأهلي يوجه الشكر إلى طارق مصطفى", "alternativeHeadline":"البنك الأهلي يعلن رحيل طارق مصطفى من تدريب الفريق", "description": "أعلن نادي البنك الأهلي، إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب الفريق هذا الموسم. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/screenshot-2025-08-25-1633222025_8_25_16_32.webp", "keywords": "طارق مصطفى- البنك الأهلي- الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521971/الإقالة-الأولى-في-الدوري-البنك-الأهلي-يوجه-الشكر-إلى-طارق-مصطفى", "articleBody": "أعلن نادي البنك الأهلي، إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب الفريق هذا الموسم.وأفاد نادي البنك الأهلي، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أنه تم إنهاء التعاقد مع طارق مصطفى بالتراضي.رحيل طارق مصطفىورحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، بعد التعادل الأخير أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.ولم يحقق البنك الأهلي أي فوز في الدوري المصري حتى الآن، بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل في 4 وخسر مباراة.ويُعد البنك الأهلي، من بين 4 فرق لم تحقق أي فوز في الدوري المصري.وتولى طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي في الموسم قبل الماضي، حيث خاض مع الفريق 67 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات.وحقق طارق مصطفى الفوز في 22 مباراة وتعادل في مثلهم، وخسر 23 آخرين.ونجح طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلي إلى المركز الخامس في الدوري المصري الموسم الماضي، في أفضل مركز للفريق.الإقالة الأولى في الدوريوأصبح طارق مصطفى هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.طالع جدول ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/screenshot-2025-08-25-1633222025_8_25_16_32.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T14:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T14:03:06+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T14:03:00+03:00" }