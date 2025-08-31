أعلن نادي البنك الأهلي، إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب الفريق هذا الموسم.

وأفاد نادي البنك الأهلي، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أنه تم إنهاء التعاقد مع طارق مصطفى بالتراضي.

رحيل طارق مصطفى

ورحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، بعد التعادل الأخير أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحقق البنك الأهلي أي فوز في الدوري المصري حتى الآن، بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل في 4 وخسر مباراة.

ويُعد البنك الأهلي، من بين 4 فرق لم تحقق أي فوز في الدوري المصري.

وتولى طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي في الموسم قبل الماضي، حيث خاض مع الفريق 67 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات.

وحقق طارق مصطفى الفوز في 22 مباراة وتعادل في مثلهم، وخسر 23 آخرين.

ونجح طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلي إلى المركز الخامس في الدوري المصري الموسم الماضي، في أفضل مركز للفريق.

الإقالة الأولى في الدوري

وأصبح طارق مصطفى هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

