"تجربة قصيرة".. ماذا قدم ريبيرو مع الأهلي؟ (أرقام)

أعلن النادي الأهلي، نهاية رحلة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، في قيادة الفريق الأحمر، عقب تجربة قصيرة، لم تتجاوز 3 أشهر.

وجاء قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد البداية السيئة للأهلي في الموسم الجديد، عقب التعادل في مباراتين، ثم الهزيمة أمام بيراميدز، مقابل تحقيق انتصار وحيد في أول 4 جولات من الدوري المصري الممتاز.

أرقام ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد

ويستعرض موقع يلا كورة أرقام ريبيرو مع النادي الأهلي بعد رحيله:

المباريات: 7

الانتصارات: 1

التعادلات: 4

الهزائم: 2

سجل: 10 أهداف

استقبل: 11 هدفًا

هداف الأهلي في عصر ريبيرو: وسام أبو علي (3 أهداف)

الأهلي يعلن توجيه الشكر لريبيرو

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت عن توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو اليوم، عقب الهزيمة مساء أمس أمام بيراميدز، بهدفين دون رد.

وأشار الأهلي في بيان رسمي أن لجنة التخطيط تواصل اجتماعها من أجل الاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة.

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبيرو

وكان ريبيرو قد تولى تدريب الأهلي في نهاية شهر مايو الماضي، خلفًا للجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، وقاد الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي ودع منافساتها من دور المجموعات.