حقق فريق مودرن سبورت فوزًا ثمينًا على ملعب "هيئة قناة السويس" ضد منافسه حرس الحدود بهدف دون رد، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الخامس من بطولة الدوري.

وكان فريق مودرن سبورت قد فاز في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1، في المقابل حقق حرس الحدود نتيجة التعادل الإيجابي مع المصري بنتيجة 1-1.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق رشاد المتولي في الدقيقة (21) من زمن أحداث المباراة، ليحقق فريق مودرن سبورت انتصاره الثالث مقابل تعادل وحيد مع الأهلي، والخسارة من الزمالك بنتيجة 2-1.

تشكيل مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

تشكيل مودرن سبورت: محمد أبو جبل - محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - أحمد محمد يوسف - حسام حسن - غنام محمد - رشاد المتولي - محمد ممدوح - أرنولد إيبا - علي فوزي.

تشكيل حرس الحدود: محمود البدري - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد بيومي - محمد روقا - محمد الدغيمي - محمود الزنفلي - أحمد الشيخ - إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - محمد أوكا.

المواجهة المقبلة

يلعب مودرن سبورت ضد منافسه طلائع الجيش في 14 سبتمبر ضمن حسابات الجولة السادسة، في المقابل يستضيف حرس الحدود منافسه الجونة في 13 سبتمبر.

ترتيب الدوري المصري..