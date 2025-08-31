المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وادي دجلة يعبر الزمالك في الدوري المصري (نظرة تحليلية)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:03 م 31/08/2025
وادي دجلة

صورة من مباراة وادي دجلة أمام الزمالك

زوار "يلا كورة" ننقل لكم نظرة تحليلية خاصة بمباراة وادي دجلة أمام الزمالك، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق وادي دجلة على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة يعبر الزمالك

افتتح ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، التسجيل في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ليضع فريقه في المقدمة أمام وادي دجلة.

وعادل أحمد فاروق النتيجة في الدقيقة 60 لوادي دجلة، قبل أن يتمكن محمود دياسطي من منح الغزلان التقدم في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد محمود الونش، لاعب الزمالك في الدقيقة 72، وإبراهيم البهنسي في الدقيقة 79.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

