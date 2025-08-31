وادي دجلة يعبر الزمالك في الدوري المصري (نظرة تحليلية)

زوار "يلا كورة" ننقل لكم نظرة تحليلية خاصة بمباراة وادي دجلة أمام الزمالك، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق وادي دجلة على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة يعبر الزمالك

افتتح ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، التسجيل في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ليضع فريقه في المقدمة أمام وادي دجلة.

وعادل أحمد فاروق النتيجة في الدقيقة 60 لوادي دجلة، قبل أن يتمكن محمود دياسطي من منح الغزلان التقدم في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد محمود الونش، لاعب الزمالك في الدقيقة 72، وإبراهيم البهنسي في الدقيقة 79.