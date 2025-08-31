بعد الخسارة من وادي دجلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

تلقى فريق الزمالك خسارة مفاجئة من منافسه وادي دجلة، بهدف مقابل هدفين، في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في بطولة الدوري، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مباراة.

وأصبح فريق المصري البورسعيدي في صدارة الدوري برصيد 11 نقطة، بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0.

ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ينتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في الأهمية يوم السبت (13 سبتمبر) في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويمتلك فريق المصري بداية قوية في البطولة المحلية، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل مرتين، كما يُعتبر الفريق البورسعيدي الأقوى هجوميًا في الدوري برصيد 13 هدفًا.