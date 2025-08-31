المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الخسارة من وادي دجلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد همام

كتب - محمد همام

11:14 م 31/08/2025
ناصر ماهر - الزمالك

جانب من مباراة الزمالك ووادي دجلة

تلقى فريق الزمالك خسارة مفاجئة من منافسه وادي دجلة، بهدف مقابل هدفين، في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في بطولة الدوري، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مباراة.

وأصبح فريق المصري البورسعيدي في صدارة الدوري برصيد 11 نقطة، بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0.

ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ينتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في الأهمية يوم السبت (13 سبتمبر) في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويمتلك فريق المصري بداية قوية في البطولة المحلية، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل مرتين، كما يُعتبر الفريق البورسعيدي الأقوى هجوميًا في الدوري برصيد 13 هدفًا.

الزمالك الدوري المصري المصري البورسعيدي وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522038/بعد-الخسارة-من-وادي-دجلة-موعد-مباراة-الزمالك-المقبلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد الخسارة من وادي دجلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة", "alternativeHeadline":"بعد الخسارة من وادي دجلة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة", "description": "تلقى فريق الزمالك خسارة مفاجئة من منافسه وادي دجلة، بهدف مقابل هدفين، في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/naser52025_8_31_21_19.webp", "keywords": "الزمالك,الدوري المصري,وادي دجلة,المصري البورسعيدي ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522038/بعد-الخسارة-من-وادي-دجلة-موعد-مباراة-الزمالك-المقبلة", "articleBody": "تلقى فريق الزمالك خسارة مفاجئة من منافسه وادي دجلة، بهدف مقابل هدفين، في ختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في بطولة الدوري، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مباراة.وأصبح فريق المصري البورسعيدي في صدارة الدوري برصيد 11 نقطة، بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0.ترتيب الدوري المصريموعد مباراة الزمالك المقبلةينتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في الأهمية يوم السبت (13 سبتمبر) في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري.ويمتلك فريق المصري بداية قوية في البطولة المحلية، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل مرتين، كما يُعتبر الفريق البورسعيدي الأقوى هجوميًا في الدوري برصيد 13 هدفًا.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/31/naser52025_8_31_21_19.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T23:14: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T23:20:07+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T23:14:00+03:00" }