اعترف المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، أن فريقه استحق الخسارة (2-1) أمام وادي دجلة في مباراة جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

وتقدم الزمالك بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول قبل أن يستقبل هدفين من وادي دجلة في الدقيقتين 60 و66 على الترتيب.

مؤتمر فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام دجلة

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "وادي دجلة استحق الفوز على الزمالك.. المنافس كان جيدًا رغم أنه فريق قادم من الدرجة الثانية".

واستفاض منتقدًا هجوم فريقه: "لعبنا هذا الموسم بـ4 مهاجمين مختلفين، لكن لا أحد منهم استطاع تقديم خطورة كبيرة مع الزمالك.. ناصر منسي على سبيل المثال أضاع فرصتين سهلتين في المباراة الماضية، وهدفنا في فاركو جاء بمساعدة من عدي الدباغ، لكنني أتفق إجمالًا أن هجوم الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن".

وأكمل: "محمد السيد وأحمد حمدي لم يشاركا مع الزمالك من قبل بسبب عدم ظهورهما بالمستوى المطلوب، ولكنهما حصلا على الفرصة بعد ظهورهما بشكل جيد في التدريبات".

وواصل تصريحاته: "توجهت لغرفة ملابس الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بـ10 ثوان لترتيب بعض الأمور التي سنعمل عليها.. الأداء في الشوط الأول لم يعجبني، ولكن ليس هذا هو السبب الذي جعلني أغادر مبكرًا، وبين الشوطين، أخبرت اللاعبين أننا متقدمون في النتيجة لكن رغبة الخصم في تحقيق الفوز كانت أكبر".

قبل أن يختتم: "استبعاد عبد الحميد معالي من قائمة الزمالك كان لأسباب فنية، خاصة أن إيشو يلعب في نفس المركز".