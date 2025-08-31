نشر موقع يلا كورة عددًا من الأخبار الهامة، على مدار يوم أمس الأحد، كان على رأسها رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب النادي الأهلي، وخسارة الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري، بالإضافة لقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر.

وإليكم أبرز الموضوعات:

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبيرو

أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يتجه إلى تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا

يتجه الأهلي، إلى تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الزمالك يسقط أمام وادي دجلة في خسارة تاريخية

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة، أمام نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، لأول مرة في تاريخه، في لقاء أُقيم على ملعب "السلام"، بختام الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، القائمة المختارة لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر انطلاقه يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مفاجآت عديدة.. قائمة منتخب مصر الثاني لكأس العرب

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، عن قائمة الفريق المختارة لخوض منافسات كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

زيزو يعتذر لجماهير الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار لجماهير القلعة الحمراء، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الإقالة الأولى.. البنك الأهلي يوجه الشكر إلى طارق مصطفى

أعلن نادي البنك الأهلي، إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب الفريق هذا الموسم، بعدما تعادل في 4 مباريات وخسرة واحدة في الدوري المصري.

رسميًا.. أيمن الرمادي مديرًا فنيًا لنادي البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي، التعاقد مع أيمن الرمادي، لتدريب الفريق الأول خلفًا لـ طارق مصطفى، ويعاونه كلا من: عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، وأحمد سمير مدربًا عامًا، ومحمد عبد المنصف مدربًا للحراس.

ليفربول يكسر عقدة أرسنال.. ويتصدر الدوري الإنجليزي

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز صعب، بهدف دون رد، على حساب ضيفه أرسنال، مساء الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مدرب تونس: هيثم حسن أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر

أكد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، أن منتخب نسور قرطاج حاول إقناع هيثم حسن نجم فريق ريال أوفييدو الإسباني، بتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة، لكنه أخبرهم بأنه أقرب لتمثيل منتخب مصر.