مصدر ليلا كورة: الزمالك يوقع عقوبة على الونش

قدّم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا إلى الجهاز الفني؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة بالأمس.

الزمالك خسر أمام وادي دجلة، بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

وتلقى محمود الونش البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وذلك بعد تدخله بدون كرة على لاعب وادي دجلة، حيث لم يتردد حكم اللقاء في إشهار الكارت الأحمر.. طالع التفاصيل من هنا

الونش يعتذر بعد طرده أمام وادي دجلة

وعلم يلا كورة، أن الونش اعتذر للجهاز الفني عقب لقاء وادي دجلة؛ بسبب ما بدر منه.

وعلى الرغم من اعتذار الونش، إلا أنه سوف يتم تطبيق عقوبة ضده وفقًا للائحة العقوبات.

ويفقد نادي الزمالك، جهود الونش لمدة 3 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بحسب لائحة الدوري المصري هذا الموسم.

وتأكد بذلك غياب محمود الونش، عن مباراة فريقه الزمالك أمام المصري، والتي من المقرر أن تجمع بينهما يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

