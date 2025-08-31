المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مصدر ليلا كورة: الزمالك يوقع عقوبة على الونش

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:42 م 01/09/2025
الونش

الونش

قدّم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا إلى الجهاز الفني؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة بالأمس.

الزمالك خسر أمام وادي دجلة، بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

وتلقى محمود الونش البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وذلك بعد تدخله بدون كرة على لاعب وادي دجلة، حيث لم يتردد حكم اللقاء في إشهار الكارت الأحمر.. طالع التفاصيل من هنا

الونش يعتذر بعد طرده أمام وادي دجلة

وعلم يلا كورة، أن الونش اعتذر للجهاز الفني عقب لقاء وادي دجلة؛ بسبب ما بدر منه.

وعلى الرغم من اعتذار الونش، إلا أنه سوف يتم تطبيق عقوبة ضده وفقًا للائحة العقوبات.

ويفقد نادي الزمالك، جهود الونش لمدة 3 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بحسب لائحة الدوري المصري هذا الموسم.

وتأكد بذلك غياب محمود الونش، عن مباراة فريقه الزمالك أمام المصري، والتي من المقرر أن تجمع بينهما يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المصري البورسعيدي الونش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

