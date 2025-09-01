المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كان شرفًا لي الدفاع عن الشعار".. ريبيرو يودع الأهلي بكلمات مؤثرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:38 م 01/09/2025
خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

خوسيه ريبيرو

ودع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، النادي الأهلي بعد نهاية مهمته بشكل رسمي مع الفريق، حيث رحل المدرب عن القيادة الفنية للأحمر مساء الأحد.

وأعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر، وذلك بعد توصلهما لاتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

البداية الأسوأ على الإطلاق.. أين يقع ريبيرو بين مدربي الأهلي؟

ريبيرو رودع طاقمه المساعد

حرص ريبيرو على الاجتماع بطاقمه الفني المساعد، بعد نهاية مهمته مع النادي الأهلي، ووجه لهم العديد من الرسائل قبل رحيله.

قال ريبيرو: "أشكركم لوجودكم اليوم وهذا يؤكد أننا عملنا سويًا كفريق واحد، واليوم جئتم لوداعي وطاقمي المساعد، نبدأ مشروع وليس من الضروري أن يكتمل والنتائج لم تكن كما كانت منتظرة".

وأضاف: "حاولنا العمل باحترافية بكل الحب للنادي ولمن يعمل بداخله، قدمنا كل جهدنا للنادي والمهم في النهاية مصلحة النادي، ويهمني أن أرحل تاركًا ذكرى جيدة وفي النهاية النادي أهم من أي شخص".

وأكمل: "كل شخص يضيف للنادي إضافة بسيطة وهذا أمر مهم، ولن ننظر إلى مصلحة الأفراد ولكن ننظر لمصلحة النادي، تواجدنا هنا لمساعدة الفريق وأنتم أيضًا من أجل ظهورهم بأفضل شكل من أجل المنافسة بقوة وأن يكونوا على قدر قيمة القميص".

وأتم: "استمروا هذا هو الاقدر والحياة تستمر شكرًا جزيلًا".

رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للإسباني ريبييرو

مصدر ليلا كورة: الأهلي يستقر على رحيل ريبيرو

رسالة ريبيرو الوداعية

وجه خوسيه ريبيرو، رسالة وداعية إلى الجماهير عقب الفترة التي قضاها المدرب الإسباني، على رأس القيادة الفنية للأحمر.

واستهل ريبيرو حديثه، قائلًا: "هذا الوقت أودع فيه النادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ 3 أشهر وأشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والجهاز الفني الذي عمل معي، وأشكر إدارة النادي على الفرصة التي تم منحها لي للعمل في الأهلي وكان ذلك فخرًا كبيرًا بالنسبة لي".

وأكمل: "كان من الشرف لي المدافعة عن شعار الأهلي في مسابقات رياضية كبيرة، وهذا وقت الرحيل وأشكر كل من ساعدني ومجلس الإدارة على مساعدته لي في كل الأوقات، وخاصة محمود الخطيب رئيس النادي، وأتمنى كل التوفيق له في المستقبل، مستمرون في دعم النادي حتى ونحن خارجه".

واختتم حديثه: "أوجه رسالة للجماهير وأطلب منهم أن يدعموا النادي الأهلي ويجب دعم النادي بشكل إيجابي، الأهلي يعمل بقوة ودعمكم سيفيد الفريق".

 

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري النادي الأهلي خوسيه ريبيرو

