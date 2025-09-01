المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة الأهلي: النحاس سيقود الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:55 م 01/09/2025
عماد النحاس

عماد النحاس - مدرب الأهلي المؤقت

أكدت قناة النادي الأهلي، مساء الإثنين، تولي عماد النحاس مهمة قيادة الفريق الأول مؤقتًا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب أجنبي جديد بعد أن أقال الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه، أمس الأحد، إثر الخسارة (2-0) من بيراميدز في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

وترك ريبيرو، الأهلي، في المركز الثالث عشر بالدوري المصري بعد انتصار وتعادلين وخسارة.

قناة الأهلي: النحاس مدربا مؤقتا

وقال أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي: "إدارة النادي لن تستعجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بعد رحيل ريبيرو، خاصة أنها تملك عدة سير ذاتية لمدربين مرشحين، لذا قررت أن تحصل على وقتها لدراسة هذا الملف".

اقرأ أيضًا: مدربون متاحون لخلافة ريبيرو في الأهلي

وأضاف: "المنطق والعقل يقول إن عماد النحاس هو من سيتولى تدريب الأهلي مؤقتًا.. ومن الوارد تصعيد محمد نجيب لمساعدته أو الاستعانة بمدرب آخر".

وواصل تصريحاته في الصدد نفسه: "النحاس سيقود الأهلي لفترة قصيرة جدًا قبل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد".

وفي سياق متصل، نفى شوبير ظهور اسم المدرب علي ماهر ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي، سواءً مؤقتًا أو بصفة دائمة، موضحًا أنه تواجد في مقر النادي بالفعل أثناء اجتماع محمود الخطيب بلجنة التخطط، لكن ذلك كان مجرد مصادفة، على حد قوله.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري عماد النحاس

أخبار تهمك

