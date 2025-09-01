أكدت قناة النادي الأهلي، مساء الإثنين، تولي عماد النحاس مهمة قيادة الفريق الأول مؤقتًا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب أجنبي جديد بعد أن أقال الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه، أمس الأحد، إثر الخسارة (2-0) من بيراميدز في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

وترك ريبيرو، الأهلي، في المركز الثالث عشر بالدوري المصري بعد انتصار وتعادلين وخسارة.

قناة الأهلي: النحاس مدربا مؤقتا

وقال أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي: "إدارة النادي لن تستعجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بعد رحيل ريبيرو، خاصة أنها تملك عدة سير ذاتية لمدربين مرشحين، لذا قررت أن تحصل على وقتها لدراسة هذا الملف".

اقرأ أيضًا: مدربون متاحون لخلافة ريبيرو في الأهلي

وأضاف: "المنطق والعقل يقول إن عماد النحاس هو من سيتولى تدريب الأهلي مؤقتًا.. ومن الوارد تصعيد محمد نجيب لمساعدته أو الاستعانة بمدرب آخر".

وواصل تصريحاته في الصدد نفسه: "النحاس سيقود الأهلي لفترة قصيرة جدًا قبل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد".

وفي سياق متصل، نفى شوبير ظهور اسم المدرب علي ماهر ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي، سواءً مؤقتًا أو بصفة دائمة، موضحًا أنه تواجد في مقر النادي بالفعل أثناء اجتماع محمود الخطيب بلجنة التخطط، لكن ذلك كان مجرد مصادفة، على حد قوله.