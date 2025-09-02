أكد محمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة أن الفوز على الزمالك حدثا لا يتكرر كثيرًا، كاشفًا أنه تفاجأ مما فعله المدرب البلجيكي يانيك فيريرا قبل نهاية مباراتهما.

وكان وادي دجلة ألحق الزمالك بالهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي بالجولة الخامسة من المسابقة.

وقال الشيخ في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الفوز على الزمالك حدث لا يتكرر كثيرا".

وأضاف: "تفاجأت بما فعله يانيك فيريرا مدرب الزمالك معي بعدما جاء لي وهنأني على الفوز قبل نهاية المباراة، في الحقيقة ما فعله علمني شخصيًا درس كبير لن أنساه".

وأكمل: "علاقتي بفيريرا جيدة جدا، لقد تقابلنا في مباراة ودية وتحدثنا في بعض الأمور، وهو شخص محترم جدا، ما فعله هو لقطة فريدة لا نراها كثيرا".

وتابع: "كنت على يقين أننا سنعود أمام الزمالك، وبين الشوطين قولت للاعبين إن الهدف الذي تم تسجيله أنا السبب فيه، وطلبت بعض الأمور في الشوط الأول ولم يكن هناك توفيق فيها".

واستكمل: "بعد الهدف الثاني شعرت أننا حسمنا المباراة، التوفيق كان معنا والأمر كان في صالحنا".

وعن نتائج وادي دجلة الجيدة ضد الكبار بتعادله مع بيراميدز وانتصاره على الزمالك، قال محمد الشيخ: "الفارق بيننا وبين الفرق الكبيرة هو الخبرات، أمتلك لاعبين في بدايات الدوري الممتاز، ولكن يمتلك الزمالك وبيراميدز لاعبين أصحاب خبرات كبيرة بسبب عدد المباريات التي لعبوها".

وأتم: "نمتلك 23 لاعبا كانوا معنا في دوري الدرجة الثانية، ونحن نؤمن بالاستقرار".

