أرقام الدوري المصري.. 5 فرق لا تعرف الخسارة

أسدل الستار على أول 5 جولات في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" والتي شهدت نتائج غير متوقعة.

وتوقفت عجلة الدوري الممتاز مؤقتًا بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الدوري المصري انطلق يوم 8 أغسطس المقبل بمشاركة 21 فريقًا.

ومن المقرر أن يُستكمل الدوري مرة أخرى بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري.

طالئع نتائج مباريات الدوري من هنا

5 فرق لا تعرف الخسارة في الدوري المصري

ربما من أكثر المفاجآت التي حدثت خلال الجولات الخمس الأولى هو تراجع وسقوط الكبار (الأهلي، الزمالك، وبيراميدز)، وتعرض كل فريق منهم للتعادل والخسارة أيضًا.

واستطاعت 5 فرق فقط من أصل 21 أن تحافظ على سجلها خالٍ من الهزائم حتى الآن وهي (المصري البورسعيدي، بتروجيت، غزل المحلة، سموحة، والجونة).

ويعد غزل المحلة وسموحة والبنك الأهلي هم الأكثر تحقيقًا للتعادلات (4) لكل منهم.

بينما الأندية الأكثر تعرضًا للهزيمة (الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو) برصيد 3 هزائم لكل منهم.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا