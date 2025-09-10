سيكون شهر سبتمبر حاسمًا وفارقًا في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينتظر مدربًا جديدًا من أجل العودة إلى الطريق الصحيح واستعادة الانتصارات في الدوري.

وخلال فترة التوقف الدولي الحالية تترقب جماهير الأهلي لمعرفة مدربهم الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

بديل ريبيرو

وقرر النادي الأهلي يوم الأحد الماضي رحيل ريبيرو بالتراضي بعد 4 جولات خاضها الفريق في الدوري، وكان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

ولم يجمع الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع مدير فني أجنبي جديد، وقد يتم إسناد المهمة مؤقتًا إلى عماد النحاس لحين حسم اسم بديل ريبيرو.

القمة وعودة إمام

يتطلع المارد الأحمر إلى فتح صفحة جديدة مع جماهيره وذلك بداية من مواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وسيخوض الأهلي 4 مباريات في الدوري خلال شهر سبتمبر، ولعل أبرزها لقاء القمة ضد الزمالك، وسيكون الفوز هو شعاره الأول من أجل تصحيح وضعه والعودة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في المباريات المقبلة بعدما افتقد جهودهما خلال الفترة الماضية بسبب جراحة الكتف وعملية الفتق.

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً