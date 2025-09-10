المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
المدرب الجديد وعودة إمام وقمة الزمالك.. ماذا ينتظر الأهلي في شهر سبتمبر؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:52 م 02/09/2025 تعديل في 10/09/2025
الأهلي

الأهلي

سيكون شهر سبتمبر حاسمًا وفارقًا في مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينتظر مدربًا جديدًا من أجل العودة إلى الطريق الصحيح واستعادة الانتصارات في الدوري.

وخلال فترة التوقف الدولي الحالية تترقب جماهير الأهلي لمعرفة مدربهم الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

"كان شرفًا لي الدفاع عن الشعار".. ريبيرو يودع الأهلي بكلمات مؤثرة

بديل ريبيرو

وقرر النادي الأهلي يوم الأحد الماضي رحيل ريبيرو بالتراضي بعد 4 جولات خاضها الفريق في الدوري، وكان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

ولم يجمع الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع مدير فني أجنبي جديد، وقد يتم إسناد المهمة مؤقتًا إلى عماد النحاس لحين حسم اسم بديل ريبيرو.

القمة وعودة إمام

يتطلع المارد الأحمر إلى فتح صفحة جديدة مع جماهيره وذلك بداية من مواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وسيخوض الأهلي 4 مباريات في الدوري خلال شهر سبتمبر، ولعل أبرزها لقاء القمة ضد الزمالك، وسيكون الفوز هو شعاره الأول من أجل تصحيح وضعه والعودة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي الثنائي إمام عاشور ومروان عطية في المباريات المقبلة بعدما افتقد جهودهما خلال الفترة الماضية بسبب جراحة الكتف وعملية الفتق.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك عماد النحاس مباريات الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

