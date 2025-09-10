سيكون شهر سبتمبر مثيرًا ومليئًا بالتحديات بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي يتطلع للعودة إلى صدارة الدوري الممتاز.

وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز مؤقتًا بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وفقد الزمالك صدارته للدوري المصري بعدما تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الخامسة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وخاض الفارس الأبيض 5 مباريات، جمع خلالها 10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وخسارة)، ليتراجع إلى وصافة الدوري خلف المصري المتصدر بـ11 نقطة.

موعد مع صراع الصدارة

سيعود الزمالك للدوري يوم 13 سبتمبر بمواجهة مثيرة ومرتقبة ضد المصري البورسعيدي في صراع الصدارة.

ولن يكون هذا هو التحدي الوحيد للزمالك في سبتمبر، فينتظره لقاء القمة ضد الأهلي في ختام الشهر الجاري.

ويتطلع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتجاوز تلك التحديات حتى لا يكون مكانه مهددًا في القلعة البيضاء.

مباريات الزمالك في شهر سبتمبر

الجولة السادسة

الزمالك ضد المصري البورسعيدي – ستاد برج العرب

الموعد: 13 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد الزمالك – ستاد الإسماعيلية

الموعد: 18 سبتمبر 2025

التوقيت: 5 مساءً

الجولة الثامنة

الجونة ضد الزمالك – ستاد القاهرة

الموعد: 23 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

الجولة التاسعة

الأهلي ضد الزمالك – ستاد القاهرة

الموعد: 29 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً