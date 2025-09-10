المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الزمالك في سبتمبر.. صدام على الصدارة وقمة الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:29 م 02/09/2025 تعديل في 10/09/2025
الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك

سيكون شهر سبتمبر مثيرًا ومليئًا بالتحديات بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي يتطلع للعودة إلى صدارة الدوري الممتاز.

وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز مؤقتًا بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وفقد الزمالك صدارته للدوري المصري بعدما تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الخامسة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وخاض الفارس الأبيض 5 مباريات، جمع خلالها 10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وخسارة)، ليتراجع إلى وصافة الدوري خلف المصري المتصدر بـ11 نقطة.

المدرب الجديد وعودة إمام وقمة الزمالك.. ماذا ينتظر الأهلي في شهر سبتمبر؟

موعد مع صراع الصدارة

سيعود الزمالك للدوري يوم 13 سبتمبر بمواجهة مثيرة ومرتقبة ضد المصري البورسعيدي في صراع الصدارة.

ولن يكون هذا هو التحدي الوحيد للزمالك في سبتمبر، فينتظره لقاء القمة ضد الأهلي في ختام الشهر الجاري.

ويتطلع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتجاوز تلك التحديات حتى لا يكون مكانه مهددًا في القلعة البيضاء.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباريات الزمالك في شهر سبتمبر

الجولة السادسة

الزمالك ضد المصري البورسعيدي – ستاد برج العرب

الموعد: 13 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد الزمالك – ستاد الإسماعيلية

الموعد: 18 سبتمبر 2025

التوقيت: 5 مساءً

الجولة الثامنة

الجونة ضد الزمالك – ستاد القاهرة

الموعد: 23 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

الجولة التاسعة

الأهلي ضد الزمالك – ستاد القاهرة

الموعد: 29 سبتمبر 2025

التوقيت: 8 مساءً

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

