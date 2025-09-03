نفى مصدر داخل نادي الزمالك، الأنباء المتداولة حول استبعاد المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق، من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق.

وانضم عبد الحميد معالي إلى الزمالك، قادماً من فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لخمسة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة استبعاد عبد الحميد معالي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لا صحة لما يتردد عن استبعاد عبد الحميد معالي من حسابات الفريق الأول بالزمالك مع فيريرا".

وأضاف: "اللاعب ضمن حسابات المدرب الأساسية مثل باقي اللاعبين".

وأتم المصدر تصريحاته: "لا يوجد أي نية لخوض اللاعب لتدريباته مع فريق الناشئين بالنادي".

وخاض عبد الحميد معالي مباراتين مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 24 دقيقة أمام سيراميكا كليوباترا، و6 دقائق أمام المقاولون العرب، بينما غاب عن مباريات مودرن سبورت، فاركو ووادي دجلة.

