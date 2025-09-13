كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن مستجدات موقف قيد الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الشاب المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد كشف أن إدارة القلعة البيضاء تنتظر اعتماد قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع الخبر كاملًا من هنا)

اتحاد الكرة يحسم مصير قيد الكيني أوشينج

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن اتحاد الكرة يراجع حاليًا جميع الشروط الخاصة بالصفقة، مؤكدًا: "إذا كانت الإجراءات متوافقة، سيتم قيده في قائمة الزمالك بشكل طبيعي".

وأشار المصدر إلى أن أبرز هذه الشروط تتمثل في أن يكون اللاعب حرًا، وأن يتسلم الاتحاد المصري البطاقة الدولية الخاصة به من اتحاد بلده.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوشينج (19 عامًا) قادمًا من نادي سوفاباكا الكيني، ليتم قيده ضمن فئة اللاعبين تحت السن، في خطوة تهدف لتعزيز مركز الظهير الأيمن الذي يضم حاليًا عمر جابر فقط.

ويمتلك أوشينج خبرة دولية محدودة، إذ شارك مع منتخب كينيا تحت 20 عامًا في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وخاض مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة نيجيريا.