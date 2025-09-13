المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
يلا كورة يكشف.. شرطان من اتحاد الكرة لقيد بارون أوشينج في قائمة الزمالك

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:52 م 03/09/2025
اتحاد الكرة

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن مستجدات موقف قيد الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الشاب المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد كشف أن إدارة القلعة البيضاء تنتظر اعتماد قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع الخبر كاملًا من هنا)

ترتيب الدوري المصري الممتاز من هنا

اتحاد الكرة يحسم مصير قيد الكيني أوشينج

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن اتحاد الكرة يراجع حاليًا جميع الشروط الخاصة بالصفقة، مؤكدًا: "إذا كانت الإجراءات متوافقة، سيتم قيده في قائمة الزمالك بشكل طبيعي".

وأشار المصدر إلى أن أبرز هذه الشروط تتمثل في أن يكون اللاعب حرًا، وأن يتسلم الاتحاد المصري البطاقة الدولية الخاصة به من اتحاد بلده.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوشينج (19 عامًا) قادمًا من نادي سوفاباكا الكيني، ليتم قيده ضمن فئة اللاعبين تحت السن، في خطوة تهدف لتعزيز مركز الظهير الأيمن الذي يضم حاليًا عمر جابر فقط.

ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

ويمتلك أوشينج خبرة دولية محدودة، إذ شارك مع منتخب كينيا تحت 20 عامًا في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وخاض مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة نيجيريا.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة عمر جابر صفقة الزمالك الجديدة بارون أوشينج سوفاباكا الكيني أمم أفريقيا للشباب

أحدث الموضوعات

