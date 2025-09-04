بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد انتهاء إجازة الـ4 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي.

ويبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ظهور وليد صلاح والجهاز الفني المؤقت

شهد مران الأهلي، اليوم الخميس، ظهور العناصر الجديدة التي انضمت للجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس وفي مقدمتهم وليد صلاح الدين مدير الكرة.

كما ظهر أيضًا عادل مصطفى المدرب العام، وأمير عبدالحميد مدرب حراسة المرمى.

وشهدت التدريبات مشاركة أحمد عبدالقادر لأول مرة في المران الجماعي للفريق بعد فترة من الاستبعاد في عهد ريبيرو منذ العودة من الإعارة لنادي قطر القطري.

جلسة الخطيب مع الجهاز الفني

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة مع الجهاز الفني للحديث عن الفترة المقبلة وأهميتها للفريق الأول.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات وتصحيح وضعه في الدوري بعدما تراجع للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة.

وشارك إمام عاشور في التدريبات بعدما أصبح جاهزا للظهور أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويواصل ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث لم يتحدد موعد عودتهم حتى الآن.

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. التاسعة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. السادسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. التاسعة مساءً