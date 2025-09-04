المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مشاركة عبدالقادر وظهور وليد صلاح الدين.. الأهلي يبدأ حقبة ما بعد ريبيرو (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:44 م 04/09/2025
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد انتهاء إجازة الـ4 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي.

ويبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ظهور وليد صلاح والجهاز الفني المؤقت

شهد مران الأهلي، اليوم الخميس، ظهور العناصر الجديدة التي انضمت للجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس وفي مقدمتهم وليد صلاح الدين مدير الكرة.

كما ظهر أيضًا عادل مصطفى المدرب العام، وأمير عبدالحميد مدرب حراسة المرمى.

وشهدت التدريبات مشاركة أحمد عبدالقادر لأول مرة في المران الجماعي للفريق بعد فترة من الاستبعاد في عهد ريبيرو منذ العودة من الإعارة لنادي قطر القطري.

جلسة الخطيب مع الجهاز الفني

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة مع الجهاز الفني للحديث عن الفترة المقبلة وأهميتها للفريق الأول.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات وتصحيح وضعه في الدوري بعدما تراجع للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة.

وشارك إمام عاشور في التدريبات بعدما أصبح جاهزا للظهور أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويواصل ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث لم يتحدد موعد عودتهم حتى الآن.

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. التاسعة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. السادسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. التاسعة مساءً

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري وليد صلاح الدين أحمد عبدالقادر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522374/-مشاركة-عبدالقادر-وظهور-وليد-صلاح-الدين-الأهلي-يبدأ-حقبة-ما-بعد-ريبيرو-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" مشاركة عبدالقادر وظهور وليد صلاح الدين.. الأهلي يبدأ حقبة ما بعد ريبيرو (صور)", "alternativeHeadline":" مران الأهلي.. مشاركة عبدالقادر وظهور وليد صلاح", "description": "عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد انتهاء إجازة الـ4 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/4/مران2025_9_4_19_42.webp", "keywords": "الأهلي-الدوري المصري-وليد صلاح الدين-عماد النحاس-أحمد عبدالقادر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522374/-مشاركة-عبدالقادر-وظهور-وليد-صلاح-الدين-الأهلي-يبدأ-حقبة-ما-بعد-ريبيرو-صور-", "articleBody": "عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد انتهاء إجازة الـ4 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي.ويبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناظهور وليد صلاح والجهاز الفني المؤقتشهد مران الأهلي، اليوم الخميس، ظهور العناصر الجديدة التي انضمت للجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس وفي مقدمتهم وليد صلاح الدين مدير الكرة.كما ظهر أيضًا عادل مصطفى المدرب العام، وأمير عبدالحميد مدرب حراسة المرمى.وشهدت التدريبات مشاركة أحمد عبدالقادر لأول مرة في المران الجماعي للفريق بعد فترة&nbsp;من الاستبعاد في عهد ريبيرو&nbsp;منذ العودة من الإعارة لنادي قطر القطري.جلسة الخطيب مع الجهاز الفنيحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة مع الجهاز الفني للحديث عن الفترة المقبلة وأهميتها للفريق الأول.ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات وتصحيح وضعه في الدوري بعدما تراجع للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة.وشارك إمام عاشور في التدريبات&nbsp;بعدما أصبح جاهزا للظهور أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.ويواصل ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث لم يتحدد موعد عودتهم حتى الآن.مباريات الأهلي في شهر سبتمبر- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي &times; الأهلي.. التاسعة مساءً- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي &times; سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود &times; الأهلي.. السادسة مساءً- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي &times; الزمالك.. التاسعة مساءً", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/4/مران2025_9_4_19_42.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 04T19:44: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-04T20:05:44+03:00", "datePublished" : "2025-09-04T19:44:00+03:00" }