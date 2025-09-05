نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، على مدار أمس الخميس، يأتي على رأسها تعاقد النادي الأهلي مع لاعب جديد في نفس مركز محمد هاني.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

بديل محمد هاني

كشف إبراهيم محمد، لاعب نادي أسمنت أسيوط، عن انتقاله إلى النادي الأهلي مواليد 2005.

موقف رباعي الأهلي

نجح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، في تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما علمه "يلا كورة" في فترة سابقة.

مشاركة صفقة الزمالك الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن الكيني بارون أوشينج سيبدأ تدريباته مع الفريق غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز.

طاقم منتخب مصر ضد إثيوبيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا، المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عن تحديد ألوان قمصان المنتخبين.

إصابة أشرف داري

غادر أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، معسكر منتخب المغرب، استعدادًا لمواجهتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

مشاركة عبدالقادر في المران

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد انتهاء إجازة الـ4 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدولي.

اجتماع الخطيب في الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفاني ولجنة التخطيط، اليوم الخميس، بحضور المدير الرياضي محمد يوسف.

استبعاد ثنائي منتخب 20 عاما

قرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب استبعاد كلا من رضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي و عمر عبد المجيد لاعب الفريق الأول بنادي هامبورج الألماني من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم بتشيلي.

منتخب الشباب يواجه بيراميدز

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مباراة ودية ضد فريق بيراميدز، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، في تشيلي.

تجديد عقد إيهاب أمين

أعلن الأهلي تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة، إيهاب أمين، لمدة 3 مواسم مقبلة، ليواصل الرحلة داخل جدران القلعة الحمراء.