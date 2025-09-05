تعاقد النادي الأهلي، مع إبراهيم محمد لاعب أسمنت أسيوط مواليد 2005.

وانتظم إبراهيم محمد الظهير الأيمن الشاب بفريق أسمنت أسيوط في تدريبات فريق الشباب بالأهلي بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميا للقلعة الحمراء.

وكان يلا كورة قد كشف بالأمس، عن تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم محمد.. طالع التفاصيل من هنا

وتابع الأهلي، إبراهيم محمد مع فريق أسمنت أسيوط، بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيحه.

وضم الأهلي إبراهيم مقابل مليون جنيه من نادي أسمنت أسيوط، بعد منافسة مع غزل المحلة، وكهرباء الإسماعيلية.

ويشغل إبراهيم محمد مركز الظهير الأيمن، ويُعد من أبرز اللاعبين في جيله.

مساهمة مدرب الزمالك السابق

وعلى الرغم من إجادة اللاعب في مركز الظهير الأيمن، إلا أنه بدأ في وسط الملعب، ولكن بعد تولي نبيل محمود لاعب الزمالك السابق المسئولية الفنية لأسمنت أسيوط، قام بتوظيفه كظهير أيمن بسبب سرعته ومهارته مما جعله يتألق بصورة واضحة وبات محط انظار عدد من الأندية.

