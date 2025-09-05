نُسبت تصريحات للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن رفضه العودة لتدريب الأهلي مرة أخري بسبب عقلية مسؤولي النادي التي لا تعرف سوى الفوز، قبل أن ينفيها المدرب.

وارتبط موسيماني بالعودة إلى تدريب النادي الأهلي، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

التصريحات المنسوبة لموسيماني

وقال موسيماني في تصريحات عبر موقع central news: "لن أفكر في العودة إلى النادي الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً، وهي أن كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

وأضاف: "أنا غير مستعد لتدريب نادٍ يعتقد أنه سيخرج منتصرًا دون أي هزيمة".

وتابع: "عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية، استعداد لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تمامًا كما هو الحال مع الفوز".

وأتم: "لسـت مستعدًا لتدريب نادٍ يعتقد أنه يلعب بمفرده، وأنه سيفوز دائمًا".

موسيماني: جماهير الأهلي تقدر مدربيها.. والأمر مختلف لأنه أحد أكبر أندية العالم

موسيماني: أخبار كاذبة

رد موسيماني على تلك التصريحات المنسوبة له والتي نشرها أحد المواقع الإخبارية.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أخبار كاذبة".

وكان موسيماني تولّى تدريب الأهلي في الفترة من 2020 حتى 2022، وحقق خلالها عدة ألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين، إلى جانب لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقب واحد في كأس مصر، وتوج ببرونزيتين لكأس العالم للأندية.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي في يونيو 2022 بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.