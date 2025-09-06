المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
6 للأهلي وهدف الزمالك السابق.. أشهر 20 مدربًا بدون عمل (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:10 م 06/09/2025
تشهد الفترة الحالية عدم ارتباط العديد من المدربين المخضرمين بأي عمل، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، حيث يتصدر المشهد - على سبيل المثال - البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة السابق.

وكان المدرب البرتغالي قد رحل عن قيادة فنربخشة مؤخرًا، عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات في نسخة موسم 2025-2026.

كما لا يرتبط المدرب الإسباني تشافي، والذي ترك قيادة برشلونة عام 2024، بأي نادٍ حاليًا، ليكون قرار الرئيس خوان لابورتا هو تعيين المدرب الألماني هانزي فليك، والذي قدّم موسمًا مميزًا في 2024-2025.

6 للأهلي وهدف الزمالك السابق

شهدت القائمة تواجد أكثر من مدرب ارتبطوا بقيادة الأهلي وحاليًا بدون عمل، وهم: الإيطالي لوتشيانو سباليتي، والألماني ماركو روزه، ومواطنه روجر شميت، وأورس فيشر المدرب السويسري.

ويتواجد في القائمة أيضًا البرتغالي باولو بينتو - والذي ارتبط اسمه بقيادة الأهلي في الفترة المقبلة - ويمتلك تجربة أخيرة مع المنتخب الإماراتي، بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز.

وبالانتقال إلى صفوف الزمالك، فقد كانت هناك رغبة من جانب القلعة البيضاء في إسناد المهمة الفنية للمدرب الإيطالي والتر ماتزاري، والذي يمتلك تجربة أخيرة مع نابولي في 2024.

البحث عن مدرب

يبحث النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن مدير فني أجنبي جديد بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي أُقيل من منصبه بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري.

وقد تم إسناد المهمة بصورة مؤقتة إلى عماد النحاس، والذي سبق وأن خاض نفس التجربة في الموسم الماضي بدلًا من السويسري مارسيل كولر، والذي رحل بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري

لمعرفة أشهر المدربين بدون عمل.. اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الزمالك الدوري المصري جوزيه مورينيو

أخبار تهمك

