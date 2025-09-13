المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
قبل مواجهة المصري.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:14 م 06/09/2025
بارون أوشينج

بارون أوشينج لاعب فريق الزمالك

شارك اللاعب الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد لفريق نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه، في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي، والمقرر لها ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك ضد نظيره المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل، في الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، ضمن حسابات نسخة موسم 2025-2026.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن اللاعب الكيني الشاب شارك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على سلامته، حيث حصل اللاعب على راحة أمس الجمعة بعد شعوره بإجهاد عضلي.

صاحب الـ19 عامًا انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق سوفاباكا الكيني، حيث جاء لتدعيم الجبهة اليمنى مع اللاعب عمر جابر.

وكان الدولي الكيني الشاب شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا الناشئة تحت 20 عامًا، ليلعب أمام المغرب وتونس، بينما تواجد بين البدلاء في لقاء نيجيريا.

خسارة من دجلة

كان فريق الزمالك خسر لقاء الجولة الماضية من وادي دجلة بهدف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة.

في المقابل، حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارًا عريضًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0، في لقاء أقيم ضمن ذات الجولة.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك الدوري المصري المصري بارون أوشينج

