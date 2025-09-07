المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وكيله: الأهلي والزمالك تواصلا لضم أسد الحملاوي.. واخترنا رومانيا للتتويج بالبطولات

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:09 ص 07/09/2025
أسد الحملاوي

أسد الحملاوي

كشف ياسين طاهري، وكيل أعمال أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني، عن حقيقة المفاوضات الأهلية مع موكله.

وارتبطت أسد الحملاوي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية التالية.

وقال ياسين طاهري في تبني عبر إم بي سي مصر2: "لم يحدث أي اتصال رسمي من الجانب الأهلية، ولكن هناك أطراف أخرى تتحدث معنا، والوقت ليس مناسبا للتفاوض فضلا عن هذا الأمر، أسد الحملاوي يشارك بشكل أساسي مع الاجتماعات الحالية بغض النظر عن أي عروض من أي أندية أخرى".

اخترنا المشروع الرائع لنا

وأضاف: "كان هناك اهتمام في الماضي، ولكننا اخترنا المسار العملي والمنهجي الأساسي لناديه الروماني".

وتابع: "في الوقت الحالي لدينا، مما جعلنا نتجنب الحديث عن أي شيء آخر، ركزنا في الوقت الحالي على المشاركة وتسجيل المنافسات وبطولات الألقاب في رومانيا، وأسد لديه الكثير من العروض الكبيرة".

"الهدف الأهلي".. وكيله ليلا كورة: أسد الحملاوي سينتقل إلى الدوري الروماني

وأتم: "حدث بعض التواصل من الجانب الأهلي، كما ذكر، والزمالك أيضًا غير مباشر، لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن أي مفاوضات، وآمل لعب كرة قدم فقط".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك أسد الحملاوي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

